Fürstenau. Auf dem Gelände und in der Marienschule in Schwagstorf haben Schüler und ihre Geschwister, Eltern und Großeltern, aber auch das Kollegium und Mitarbeiter des Internats, ein gelungenes Sommerfest gefeiert. Seit nunmehr 125 Jahre wird hier im Geiste der Franziskaner gearbeitet.

Und so stand auch das Wirken der Franziskaner, ihre Zuwendung hin zu den Armen, aber auch hin zu den Nächsten, im Vordergrund. Eröffnet wurde das Fest mit einem Gottesdienst, in dem das Wirken Gottes auch an einem Lied von Lady Gaga veranschaulicht wurde. In „Born this way“ geht die Sängerin auf die individuell ausgeprägte Schönheit jedes einzelnen Menschen ein.

Nach der Eröffnung des Sommerfestes durch Schulleiterin Ludgera Gohmann und der Band der Schule unter der Leitung von Marian Wlczyk und dem Pop-Chor mit Ellen Eilermann luden zahlreiche Spielstände die Besucher zum Verweilen ein.

Im Geiste der Franziskaner

Gohmann ging kurz auf die Gründung der Einrichtung vor 125 Jahren durch vom Mutterhaus Thuine ausgesandte Franziskanerinnen ein. Es begann mit der Beschulung von Mädchen, aus der heraus sich das Internat entwickelt habe, so Gohmann. Die Schulleiterin sprach allen Mitwirkenden ein herzliches Dankeschön aus. Schüler aus mehreren Jahrgängen sowie Entlassschüler hatten ein Fest von Schülern für Schüler und für Gäste aus allen Generationen vorbereitet. Ganz bewusst gab es dabei einfache, aber vielfältige Spiele, darunter eine Erbsenschlagmaschine, aber auch Boule und Kettcarparcours sowie Eierlauf und Sackhüpfen, Seilspringen und Gummitwist.

Auch viele ehemalige Schüler nutzten die Gelegenheit, einmal vorbei zu schauen. Dazu gehörte auch Leon Johannemann, der gerne die ehemaligen Lehrer wiedersehen und mit ihnen sprechen wollte. Aber auch Eltern nutzen die Gelegenheit, mit anderen ins Gespräch zu kommen. Mit dabei war auch Denise Bertels, der es hier gut gefiel. Die Schule zeichne sich durch Gemein-schaft und Zusammenhalt besonders aus, sagte sie.

Der richtige Ort für die Ausbildung

Auf das harmonische Miteinander und die Erziehung basierend auf den Grundlagen des christlichen Glaubens, ging auch Richard Korff aus Steinfurt, Vorsitzender des Fördervereins, ein. Nach langer Suche fand die Familie Korff mit dem Internat Marienstift und der Marienschule den richtigen Ort für die Ausbildung der Tochter.

Nachdem diese ein Jahr in Schwagstorf lebte, wurde durch Richard Korff der Förderverein gegründet. Er finanziert sich durch Spenden und Beiträge und übernimmt eine Menge Aufgaben, die der Träger nicht leisten kann. Durch sein Wirken wurde unter anderem der Kiosk realisiert sowie die Shirts „Marienschule“ angeschafft.