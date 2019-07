Fürstenau. Die IGS Fürstenau hat die Zeugnisse an die Entlassjahrgänge 9 und 10 überreicht. Als Rahmen gab es ein buntes Programm in der Aula.

Nach einem ökumenischen Gottesdienst in der St.- Katharina-Kirche unter der Leitung von Pastoralassistentin Anna Schwieger und Diakon Ralf Mehnert stand dann der Abschied an. Die Moderation der Feier übernahmen gekonnt Chelsea Binia und Vincent Küst. Und was wäre eine Schulentlassung an der IGS ohne die Big Band? Unter Leitung von Katharina Moschner-Rahe und Volker Wohlgemut sorgte sie für die musikalischen Akzente. Die setzte auch der Schulzirkus Fantasie unter der Leitung von Sarah Boyemann, Annette Schüler und Philip Müller. Unter anderen glänzte Philip Burghardt als Clown auf Stelzen. Er präsentierte seinen Flohzirkus und holte Schulleiter Jürgen Sander sowie Josef Thale auf die Bühne, die ihm assistieren mussten.

"Alle Blicke ruhen auf euch"

„Mit Masken geht man in der Menge unter. Viele von euch haben die Chance genutzt, die Masken fallen zu lassen und das Schulleben durch ihren Einsatz zu bereichern“, erklärte Alexander Mund und holte alle Schüler auf die Bühne, die sich in der Zirkus-AG, in der Streitschlichter-AG, im Schulsanitätsdienst, in der Musical- und Chor-AG oder als Spiele-Assistenten einsetzten. „Ich hoffe, dass ihr euch weiter in eurem Leben so engagiert, wie ihr es hier getan habt.“ Auch Jahrgangsleiter des 9.Jahrgangs Gerrit Kalkhoff bedankte sich bei den Schülern für ihre Leistungen – auch auf dem Gebiet der Licht- und Tontechnik.

In seiner Begrüßung ging Schulleiter Jürgen Sander auf das Motto des Jahrgangs ein „All eyes on Us“ und bezog sich auf die beim Abschluss-Gag verwendeten Masken. „Die Masken sind gefallen, man schaut sich in die Augen. Die Umkehrung eures Mottos lautet „All eyes on You“. Alle Blicke ruhen auf euch. Nehmt die Chancen an, die euch geboten werden.“

Die Ansprache der neuen Bürgermeisterin Manuela Nestroy war eine Premiere. Stellvertretend für Rat und Verwaltung gratulierte sie den Schulabgängern.

„Noch nie waren die Ausbildungsmöglichkeiten auf dem Arbeitsmarkt so groß wie derzeit“, so Elternratsvertreter Ralf Aßmann. „Ihr habt hier die nötigen Grundlagen erhalten, um die Hürden des Lebens zu nehmen.“

Unterhaltsamer Rückblick auf die Schulzeit

„Geht hinaus in die Welt. Sie steht euch offen“, erklärte der Jahrgangsleiter des 10. Jahrgangs, Jan Niklas Esser. Dann meldeten sich die Tutoren zur Wort. In humorvollen Zwiegesprächen gaben sie einen äußerst unterhaltsamen Rückblick auf die Schulzeit.

Kimberley Leemburg, Hanka Schätzel, Kester Niemann und Lisa-Marie Wilbers erinnerten sich unterdessen als Jahrgangssprecher an ihre Schulzeit. Ebenfalls eine unterhaltsame Angelegenheit

Zur Sache Absolventen 9. und 10. Jahrgang IGS der Fürstenau 9er: Nadine Geers, Isabelle Korfmann, Jannik Möller, Jonathan Weier, Marco Lahme, Fabian, Dzuiba, James Luis Peters, Judith Mally 10/1: Chelsea Binia, Jarmila Binia, Bastian Dohm, Luisa Finke, Carsten Freye, Katharina Göwert, anna Hartke, Lisa Hengelage, Marlon Hörnschemeyer, Paul Kasper, Max Kleinschmidt, Joost Kottmann, Ben Koßmann, Karmen Lohstroh, Jonas Müncher, Lysann Gina Penniggers, Carla Schädel, Falk Schutkin, Paula Steven, Jessica Stratmann, Kristin Upmann, Lina Wilke, Max Woelke 10/2: Nairi Adjan, Pia Luisa Albers, Lena Bartkowski, Frauke Bekermann, Wiebke Bokeloh, Finn Bornhorst, Emily Elseberg, Chiara Giarrana, Joscha Grave, Rieke Hackmann, Leonie Kitte, Marius Klaphake, Kimberley Leemburg, Anna Lena Mannß, Danilo Sergio Möller, Jan Oing-Ellerlage, Sarah Peters, Lucas Reinecke, Lina Reuter, Jule Riecken, Nele Riecken, Jan-Philip Rietbrock, Luis Sandmann, Hanka Schätzel, Jonathan Schenke, Germann Weles Sipek, Marta Stoltmann, Lilith Stratmann, Oliver Wesner, Natalie Wilmering, Tim zur Wähde 10/3: Janek Barteczko, Lena Berling, Arne Breukelgen, Sofie Drachenberg, Melissa Ehm, Sarah Fenstermann, Anna-Lena Geers, Celine Gerhardt, Joesy-Sophie Goeke, Rieke Kassubeck, Gunnar Kenkel, Lilly Koschlakow, Eric Roman Krutschinkin, Jenik Middendorf, Julia Mitschke, Heveen Mustafa, Alessa Marielle Plagge, Tim Reumann, Yasmin Rosengrün, Meiko Schröder, Alfred von Gescher, Yorick Wessels 10/4: Yaser Al Hadawy, Philip Berentelg, Lucas Cuylits, Germain Feldscher, Miradir Hasaj, Jana Immel, Xhejlane Istrefi, Tim Jeltsch, Pauline Kipka, Milena Klawitter, Jette Könning, Emilio Krause-Heiber, Jula Krone, Lukas Kuschel, Maximilian Lohbeck, Alena Lömker, Kester Niemann, Lenard Raming, Pia-Marie Stindt, Jonas Timmer, Bennet Uphaus, Maximilian Wahmann, Dario Youssef, Kevin Zabrakov 10/5: Aya Al Hadawy, Luzia Bekermann, Elisa Bokholt, Leo Brengelmann, Pia Budke, Julia Cremer, Manuel Faust, Marie Gerberding, Bjarne Grimpe, Annika Hempel, Lorenz-Elias Klütsch, Lukas Klütz, Maximilian Kuhnert, Vincent Küst, Pia Lübke, Lina Meisengelter, Steffen Otte, Tobias Otte, Eric Patzelt, Daniel Schifer, Nico Miguel Schwarze, Alina Sitner, Lisa-Marie Wilbers, Vanessa Wohn, Ina Wübbolt 10/6: Christin Barlag, Justus Becker, Lara-Sophie Brinkmann, Mira Burlage, Chantal Ediger Gomes, Patrizia Felde, Ellen Freye, Admir Gashi, Joana Haverland, Malte Huslage, Nikita Kemm, Nikita Kichimasov, Adrian Kliewe, Anna-Marie Kraus, Friederike Grete Krüssel, Kaya Lüers, Jannis Meyer, Max Mustermann, Jannes Neuhäuser, Nuttapol Rungchu, Paul Ruwe, Tim Schröer, Lennart Schwering, Alina Wedler, Kai Wiecker