Bippen. Anette Haverkamp-Peiß aus Bippen hat sich erfolgreich beworben: Sie nimmt mit ihrer Firma Emma-Eventing am Preis der Unternehmerinnen 2019 teil. Ihr Ziel ist es, Tierprodukte aus Lonnerbecke in die gesamte Welt zu verkaufen.

„Mir geht es darum, das Geschäft auf eine optimale Basis zu stellen“ betont Anette Haverkamp-Peiß, die sich auf Ergänzungsfuttermittel für Pferde und seit Neuestem auch für Hunde und Katzen spezialisiert hat. Im vergangenen Jahr habe sie sich um die Teilnahme an einem Coachingprogramm des Preises "Unternehmerinnen der Zukunft 2019" beworben.

Im Frühjahr kam dann die Nachricht, dass Anette Haverkamp-Peiß aus insgesamt 300 Bewerbungen für den Award ausgewählt wurde. Zusammen mit ihren 19 Mitbewerbern nimmt sie jetzt an einem sechsmonatigen Unterstützungsprogramm teil.

Produkte werden an eigenen Tieren erprobt

Anette Haverkamp-Peiß ist mit ihrem Unternehmen Emma-Eventing seit vier Jahren am Markt der Tierprodukte aktiv. Es gehe bei ihren Produkten ausschließlich um die Unterstützung der Tiergesundheit, betont Anette Haverkamp-Peiß. Es seien Pflegeprodukte und Nahrungsergänzungsmittel. Die Artikel lasse sie bei einem Hersteller im Oldenburgischen produzieren. Die ideale Zusammensetzung der Produkte liege in ihren Händen, berichtete Anette Haverkamp-Peiß. „Aus der Erfahrung heraus“ stelle sie die Produkte zusammen, deren Wirkungsweise sie immer wieder bei den eigenen Tieren der Familie, zu denen neben acht Pferden auch vier Hunde zählen, ausprobiere.

Mit ihrer Geschäftsidee hat sie die Jury des Förderpreises überzeugt. Das besondere an der Idee formulierten die Preisrichter so: "Das Unternehmen Emma-Eventing von Anette Haverkamp-Peiß ist auf ihrem Pferdehof in Bippen in Niedersachsen angesiedelt. Mit der Produktion ihres natürlichen Tierfutters vor Ort möchte sie ein zuverlässiger und kompetenter Arbeitgeber werden".

Hochspannend sei es, Tierprodukte mittels einer eigenen Marke anzubieten, betont jetzt Tobias Jaroschek aus München, der sich aus den Reihen der Mentoren die Geschäftsidee von Anette Haverkamp-Peiß ausgewählt hat. Er begleitet jetzt für sechs Monate die Diplom-Kauffrau aus Lonnerbecke bei der Erschließung neuer Märkte. Der Kaufmann, der nach fünf Jahren Tätigkeit beim Internethändler Amazon seit zwei Jahren zusammen mit einem Freund sein eigenes Handelsunternehmen in Süddeutschland führt, verbindet mit der Zusammenarbeit auch einen Mehrwert für ihn persönlich, da er so Einblicke in ganz neue Prozesse und Geschäftsbereiche erhalte, betont Tobias Jaroschek.

Eigene Marken als zentrales Thema im Internethandel

Ziel des Projektes mit Anette Haverkamp-Peiß sei es, auf weiteren Marktplätzen in England, Frankreich, Italien und Spanien gelistet zu werden. Die Voraussetzungen dafür wollen sie gemeinsam schaffen sind sich die beiden Kooperationspartner einig. Eine eigene Marke und damit einen Markenshop innezuhaben, sei eine der wesentlichen Voraussetzungen für den Erfolg. Die größten Händler aus dem Bereich der Tierfuttermittel würden unter ihrem „Privat-Label“, also ihrer eigenen Marke am Markt präsent sein und seien das Thema schechthin, erklärte Tobias Jaroschek.

Anette Haverkamp-Peiß habe mit ihren Produkten eine „coole Nische“ entdeckt, ist sich Tobias Jaroschek sicher. Das hofft auch Anette Haverkamp-Peiß. "Wenn wir schon teilnehmen, dann wollen wir auch gewinnen", so die Unternehmerin und Mutter von vier Kindern.