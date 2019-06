Fürstenau. In einer harmonischen Feier hat die IGS Fürstenau 95 Schüler des Abiturjahrganges 2019 verabschiedet.. Der Durchschnitt lag bei 2,59. Neun Schüler hatten eine eins vor dem Komma. Besonders gut schnitt Jan Hömme mit der Note 1,0 ab.

Das Motto der Feier lautete „Habi Potter 13 Jahre durchgemuggelt“. Und so stand auch die Feier ganz im Zechen von Hogwarts, der Schule für Hexerei und Zauberei. Mit viel Humor führte Aleyna Sükran Erceyes und Joscha Krone durch das fast dreistündigen Programm mit Tanz, Akrobatik, Musik und Clownerie.



Schulleiter Jürgen Sander hieß zahlreiche Gäste, darunter auch Thorsten Grützmacher, ehemaliger Vorsitzender des Schulelternrates, willkommen. Er ging zudem auf das Abitur-Motto ein und erklärte erst einmal den Begriff Muggel Menschen, die nicht zaubern können. Die Schüler seien auch ohne Zauber ein zauberhafter Jahrgang gewesen, den das Team der IGS zu zauberhaften Menschen gemacht habe.

Fleiß und Talent statt Zauberei

Nachdem Merle Roß und Freya Wensky ein Zauberduell auf dem Hochseil austrugen, ergriff Samtgemeindebürgermeister Benno Trütken das Wort. Er ging auf die Suche nach dem Stein der Weisen ebenso ein wie auf die Kammer des Schreckens, den die IGS aber nicht gewesen sei. „Nicht Zauberei, sondern Fleiß und Talent haben euch zum Ziel geführt“, betonte betonte unterdessen Ralph Assmann, jetziger Vorsitzender des Schulelternrates. Zuvor hatte Hanna Klausing (Saxophon) und Celine Penninggers (Flügel) den Song „Music“ gespielt.

Flohdomteur auf Stelzen

Seinen großen Auftritt hate Philip Burghard auf Stelzen, der als Flohdompteur agierte. Der Chor des 13. Jahrgangs mit Melina Heck, Ines Bekermann und Liliana Drachenberg, am Flügel Lukas Pampel, begeisterten die Gäste ebenfalls.

Die Tutoren wiederum demonstrierten an einem Glas, das sie mit den verschiedensten Dingen füllten, was wichtig und was unwichtig im Leben ist. Für die Abiturienten dankten sodann Mathis Osterhage und Hannah Möller dem Team der IGS für zauberhafte Momente .

Nach der Zeugnisausgabe überreichte der Vorsitzende des Förderkreis Johannes Fritze den „Johann Heinrich Hammer-Preis“ sowie einen Sonderpreis im Bereich Physik an Jan Hömme, wo der Schüler besonders aktiv war. In einer spontanen Rede ging er dann auf das Potential der Abiturientia 2019 für die Gesellschaft ein.

Zur Sache Der Abiturjahrgang der IGS Fürstenau Hanna Averbeck; Carmen Olivia Ellermann; Chiara Marie Finke; Levke Fritzsche; Nora Geers; Laura Hömer; Julia Janzing; Leila Kamlage; Canan Keil; Laura Meyer; Alina Rommel; Mara Staas; Carla Steven; Cara Stürenberg; Lena Albers; Hannah Bokeloh; Ann-Christin Braune; Alina Dieckmann; Aleyna Sükran Erceyes; Paula Haferkamp; Anna Kasper; Marie Knetsch; Joscha Krone; Pia Wessendorf; Jana Brügging; Lukas Harbecke; Jan Hömme; Rebecca Löffler; Hannah Möller; Mathis Osterhage; Tjaden Roßmann; Christian Timmering; Ronja von der Beeke; Marleen Wilke; Jan Zumdohme; Niklas Bruns; Yannick Exner; Julia Gawlik (FHR); Antonia Hölker; Andreas Johanning; Hanna Klausing; Nikolas Kuper; Jan Lübcker; Jan Morast; Robin Timmer; Pia Demel; Joshua Gentes; Sarah Gerritsen; Meret Grützmacher; Lina Hollenberg; Lea Kuhlmann; Lukas Pampel; Enno Schulte; Paul Ter Heide; Anastasia Wüst; Jessica Braun; Finnja Geers; Lena Geers; Lena Harbecke; Melina Heck; Lukas Janzing; Marleen Krümpelmann; Celine Pennigers und Swantje Dunkelmann.

Einige Namen fehlen wegen der nicht abgegebenen Einverständniserklärung für die Weitergabe persönlicher Daten.