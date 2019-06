Berge. Im Mittelpunkt der Entlassfeier der Oberschule Berge stand der Begriff „Freiheit“. Er durchzog den Gottesdienst, gehalten von Pastor Jürgen Loharens und der pastoralen Koordinatorin Christiane Becker, ebenso wie die Entlassfeier. Alle 48 abgehenden Schüler haben ihr Ziel erreicht. Für hervorragende Noten wurde Josephine Buschmann, für besonderes soziales Engagement und ebenfalls hervorragende Noten Luca Reddig ausgezeichnet.

Nach dem Lied „You’re a Song to Me“, vorgetragen vom Schulchor „Ohrwurm“ unter Leitung von Ruth Löning, ergriff Schulleiter Gerd Beckmann das Wort. Er betonte, dass die Schule den Schülern gemäß dem Motto „Gemeinsam leben und lernen“ die entsprechenden Grundlagen für das Leben mitgegeben habe. Sodann rief er dazu auf, die „Freiheit, das Merkmal eines demokratischen Staates, verankert in unserem Grundgesetz“, zu schützen und zu bewahren. Sie sei lange nicht überall auf der Welt umgesetzt. „Genießt die Freiheiten“, so Gerd Beckmann.



Freiheit nutzen

Der Bürgermeister der Samtgemeinde Fürstenau, Benno Trütken, griff ebenfalls das Thema Freiheit auf. Erst 1989 habe es für einen Teil der Deutschen Freiheit gegeben. „Wir haben die Freiheit ersehnt. Sie hat uns angeschaut. Wir sind aufgebrochen. Und sie hat uns nicht im Stich gelassen“, zitierte Benno Trütken den Altbundespräsidenten Joachim Gauck. Der Samtgemeindebürgermeister rief weiterhin dazu auf, auch mit Blick auf Europa die geschaffene Freiheit zu nutzen und nicht zu missbrauchen, so wie dies Demagogen täten.

Nach einem weiteren Ohrwurmauftritt „Wunder geschehen“ sprach die stellvertretende Schülersprecherin Lilli Haferkamp. „Ihr werdet die Schule mit einem weinenden und einem lachenden Auge verlassen“, sagte sie. Ein besonderer Dank ging an die scheidende Schülersprecherin Hanna Augustin.

Ein Dank an alle Mitwirkenden

Die Vorsitzende des Fördervereins Sonja Brunneke wies auf die vom Verein zur Verfügung gestellten Regenschirme hin: „Wir lassen euch nicht im Regen stehen“. Die Vorsitzende des Schulelternrates Sylvia Fasthoff rief dazu auf, die Freiheit zu nutzen, um eigene Träume zu verwirklichen.

Nach einem Auftritt der Hip-Hop-AG unter Leitung von Irina Naif verabschiedeten die Klassenlehrerinnen Doris Niggemann und Heike Zinke ihre Schüler.

Nach der Zeugnisübergabe sprach Konrektorin Helena Jäger-Bornhorst allen Mitwirkenden ein Dankeschön aus.

Zur Sache Die Absolventen der Oberschule Berge Folgende Schüler gehen von der Oberschule in Berge ab: Nina Bröckerhoff (Schwagstorf), David Losert (Bippen), Sina Trapka (Grafeld), Niclas Bettko (Bippen), Marek Czysz (Kettenkamp), Marvin Harms (Berge), Kayleigh Auger (Grafeld), Josephine Buschmann (Berge), Julia Depperschnidt (Berge), Jannes Evers (Grafeld), Marie Gerdelmann (Bippen), Justin Gur (Bippen), Lucie Hagemann (Berge), Jannik Hagen (Quakenbrück), Dennis Hoffhaus (Fürstenau), Kevin Kemmler (Bippen), Robin Kemmler (Bippen), Jan König-Hollrah (Menslage), Alina Linnenbaum (Grafeld), Lea-Marie Nitz (Fürstenau), Alexandra Paul (Berge), Carolin Sabelhaus (Grafeld), Alexandra Schmidt (Berge), Lilly-Marlene Schmidt (Bippen), Jonas Schulte (Grafeld), Kilian Siebrecht (Fürstenau), Pia MarieTriphaus (Grafeld), Hanna-Lena Augustin (Menlsage), Michael Beer (Berge), Theresa Brockhaus (Berge), Maja Dieker (Berge), Jan Eberhard (Bippen), Thomas Johanning (Grafeld), Antonia Kettler (Berge), Saskia Virginie Knollenberg (Klein-Mimmelage), Maurice Köllmann (Berge), Kai König-Hollrah (Menslage), Amelie Köster (Berge), Dennis Kundetov (Bippen), Martin Lass (Berge), Fabian Lindweht (Grafeld), Marnix Meyer (Berge), Christopher Queißer (Berge), Luca Reddig (Fürstenau), Sara Reichstein (Menslage), Merle Stienke (Berge), Jana Tessin (Bippen), Carmen Tillmann (Berge)