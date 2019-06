Niedersächsische Bauerhof-Familien-Kost in diesem Jahr in Bippen CC-Editor öffnen

Der Ferienhof Neyenhuis in Bippen richtet in diesem Jahr das niedersächsische Bauernhof-Familien-Kochfest aus. Die Vorfreue ist groß. Foto: LAG

Bippen. Das niedersächsischen Bauernhof-Familien-Kochfest findet in diesem Jahr am 15. September in Bippen statt, genauer auf dem Ferienhof Nyenhuis. Vorab suchen die Landesarbeitsgemeinschaft Urlaub und Freizeit auf dem Lande (LAG), die Familie Nyenhuis und das Bersenbrücker Kreisblatt jetzt heimische Lieblingsrezepte sowie Ideen rund um Kräuter, Obst und Gemüse.