Die Nester des Eichenprozessionsspinners befinden sich nicht nur in den Baumkronen der Eichen, sondern sind auch bodentief anzutreffen – wie dieses Beispiel aus Grafeld zeigt. Dort sind besonders stark der Ossenkamp und die Brockhauser Straße betroffen. Foto: Maria Evers-Brunegraf

Berge. Der Eichenprozessionsspinner wird zunehmend lästig: So melden sich allein in der Landarztpraxis in Berge täglich bis zu 20 Personen, weil sie – ohne es sofort zu merken – mit den Härchen des Eichenprozessionsspinners in Kontakt geraten sind. Sie haben aber nicht die Nester in den Eichen berührt. Vielmehr haben sich durch die Luft fliegende Härchen der Raupen auf Haut und Kleidung festgesetzt.