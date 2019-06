Fürstenau. Mit 35 Betrieben war die dritte Auflage des Berufsorientierungsparcours in der IGS Fürstenau so groß wie noch nie. Zudem fand ein Speed-Dating für Schüler statt.

Es wurde geschweißt, experimentiert, viel gesprochen und viel ausprobiert. Gerade diese praktische Arbeit bringt Firmen und Schüler auf besondere Weise zusammen.





Das Konzept sei das wunderbare Ergebnis einer sehr guten Netzwerkarbeit zwischen dem Landkreis Osnabrück und dem Team der Schulsozialarbeit der IGS, betonte Schulleiter Jürgen Sander. Rund 250 Schüler des achten Jahrgangs der IGS sowie der Marienschule Schwagstorf waren in diesem Jahr dabei, erklärte Kerstin Hüls vom Bereich Übergangsmanagement Schule-Wirtschaft der Beschäftigungsgesellschaft Maßarbeit des Landkreises Osnabrück. Nachdem sie vor drei Jahren mit 17 Betrieben den ersten Berufsorientierungsparcours an der IGS gestartet hätten, seien jetzt bereits 35 potentielle Arbeitgeber vertreten.

Visitenkarten bei den Betrieben hinterlassen

Das Team der Schulsozialarbeit mit Kristin Tröster und Tanja Steinkamp hatte erneut zusammen mit weiteren Lehrkräften und den Landkreisvertretern einen vielfältigen Parcours zusammengestellt, in dem die Schüler sich bewegen konnten. Dabei hatten die Achtklässler immer ihr persönliches Laufbuch dabei, mit dem sie sich auf den Informationstag vorbereitet hatten. Neben einer Auswahl der für sie interessantesten Arbeitgeber und einigen Arbeitshinweisen fanden sich darin auch einige Schülerprofile, die die Schüler bei den für sie interessanten Betrieben quasi als Visitenkarte hinterlassen konnten. Besonders schön sei es übrigens für ihn und seine Kollegen, wenn ehemalige Schüler der IGS jetzt als Auszubildende oder bereits ausgelernte Kräfte für die Arbeitgeber an dem Berufsorientierungsparcours teilnehmen würden, betonte Holger Isfort, Fachbereichsleiter für Werken und Technik an der IGS.





Speed-Datings als Ergänzung

"Da Beruf von Berufung kommt, muss man ankommen im Beruf" betonte die Leiterin der Marienschule in Schwagstorf, Ludgera Gohmann, die gut 60 Schülern zum Berufsorientierungsparcours begleitete. Dazu gehöre auch eine gute Orientierung. Während die Schüler der achten Klassen die Stände der Firmen besuchten, wurde es für die Schüler der Jahrgänge Neun und Zehn schon konkreter. Sie hatten jetzt erstmalig die Gelegenheit, sich bei Speed-Datings mit einem kurzen, 15-minutigen Gespräch auf einzelne Ausbildungsplätze der Ausbildungsjahre 2019 oder 2020 zu bewerben. "Eine optimale Ergänzung für die Veranstaltung" sagte Michael Peters vom Personalmanagement der Samtgemeinde Fürstenau, die sich ebenfalls als Arbeitgeber präsentierte.

Einige Schüler staunten nicht schlecht, als die Handwerker in ihrer Arbeitskleidung, vielen "Blaumännern", und mit viel Technik bepackt, für einen halben Tag in die Aula und Klassenräume der Schule einzogen. Die Berufsorientierung werde seit einigen Jahren massiv durch den Lankreis Osnabrück mit großer Unterstützung der Schulen vor Ort, so auch der IGS Fürstenau, nach vorne gebracht, betonte Matthias Selle vom Verwaltungsvorstand des Landkreises Osnabrück.





Gerd Rechtien vom gleichnamigen Schornsteinfeger-Meisterbetrieb aus Nortrup brachte die Wünsche zahlrei-cher Ausbildungsbetriebe auf den Punkt: "Oft sind die Schüler noch nicht so gut informiert, wie die Arbeit in ei-nem Betrieb wirklich aussieht" sagte er. Den Schornsteinfeger eile immer der Ruf eines staubigen Jobs mit hohen körperlichen Belastungen voraus. Tatsächlich sei die Arbeit heute stark digital geprägt, oft seien Beratungsaufgaben zum Beispiel zum Energiemanagement oder Förderungsmöglichkeiten gefragt. Die Schüler seien immer herzlich eingeladen, ein Praktikum zu machen, dann wüssten sie einfach besser Bescheid.