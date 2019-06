24-Stunden-Schwimmen am 6. und 7. Juli im Bippener Freibad CC-Editor öffnen

Ob sie als Einzelschwimmer oder ob als Gruppe beim 24-Stunden-Schwimmen mitmachen möchten, überlegen sich Celina Moormann, Lennard Hömke, Tim Brands, Reni Nordsieke, Luise Höfner und Nele Kolde (von links) noch bis zum 6. Juli. Foto: Liesel Hoevermann

Bippen. Am 6. und 7. Juli ist es wieder so weit im Bippener Freibad: Zum 14. Mal lockt das 24-Stunden-Schwimmen. Start ist am Samstag um 10 Uhr. Förderverein und Schwimmmeisterinnen freuen sich auf viele Aktive.