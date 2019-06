Berge. Klein ist die Oberschule in Berge, aber fein. Dass dieser gern gesagte Satz stimmt, davon hat sich am Mittwoch der niedersächsische Kultusminister Grant Hendrik Tonne informiert. Er ließ sich das von der Oberschule entwickelte Konzept der Sportprofilklassen erläutern und fand zudem Zeit für einen schulpolitischen Diskurs. Anschließend stellte er sich den Fragen der Lehrer.

Zu Beginn des Treffens lobte Grant Hendrik Tonne vor versammelter Schüler- und Lehrerschaft zunächst einmal das besondere Engagement von Schulleiter Gerd Beckmann, kam aber auch nicht umhin, mit Blick auf dessen ausgewiesenes Faible für den HSV anzumerken, dass der Club ja wieder auf dem Erfolgsweg sei. Schließlich habe der HSV die bisher erfolgreichste Zweitliga-Saison seiner Geschichte gespielt. Das süß-säuerliche Lächeln Gerd Beckmanns und die Lacher im Publikum zeigten, dass er mit seiner Frotzelei einen humoristischen Volltreffer gelandet hatte.







Von der überhitzten Aula ging es dann in die etwas kühlere Sporthalle. Dort trainierten die beiden Sportprofilklassen des fünften und des sechsten Jahrganges unter der Regie von Jan-Erik Kaysers, dem Jugendkoordinator von den Artland-Dragons. Er bietet regelmäßig Unterrichtseinheiten für die derzeit insgesamt drei Sportprofilklassen an, die vier statt zwei Stunden Sport in der Woche haben.

Weitere Kooperationen geplant

Neben den Artland Dragons stehen unter anderen der VfL Osnabrück sowie vor Ort der TuS Berge und der Bippener SC als Kooperationspartner bereit, um als Bindeglied zwischen Verein und Schule den Sport nach Kräften zu unterstützen. Derzeit plane die Oberschule weitere Kooperationen unter anderem im Bereich Kanusport, wie Sportlehrer Nils Struckmann berichtete. Für ihn haben solche Kooperationen den Vorteil, dass die Schüler neben dem dominierenden Fußball auch andere Sportarten kennen- und am Ende vielleicht auch schätzenlernen. Inzwischen sei übrigens auch der Antrag genehmigt, Sportprofilklassen für die Jahrgänge acht bis zehn einzurichten. In den höheren Jahrgängen solle es dann nicht nur um den Sport selbst gehen, sondern beispielsweise auch auch Themen wie Trainingsmethoden.

Fragen des Digitalpaktes

Diesen schulsportlichen Aspekten folgten in der Mensa vor dem Lehrerkollegium einige Statements von Grant Hendrik Tonne zur aktuellen schulpoltischen Themen. Dazu gehört der Digitalpakt, den Bund und Länder in diesem Jahr geschlossen haben, um für eine bessere Ausstattung der Schulen mit digitaler Technik zu sorgen. Hier stehen für Niedersachsen in den nächsten Jahren fast eine halbe Milliarde Euro bereit, um die Infrastruktur auszubauen. Schüler nutzten vor und nach der Schule digitale Technik, ob Smartphone, ob Tablet, so Grant Hendrik Tonne. Das sei gesellschaftliche Realität und müsse sich auch in den Schulen widerspiegeln. Dabei gehe es aber nicht darum, dass digitale Technik beispielsweise analoge Lernformen ersetze. Digitale Medien sollten Teil des Unterrichts sein. Nun gehe es darum, mit den Schulen abzuklären, wie sie am besten bei der Umsetzung des Vorhabens unterstützt werden könnten – ob es um die Einbindung in den Unterricht oder um den Datenschutz gehe.





