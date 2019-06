Berge. Im Rahmen einer Rundfahrt mit Planwagen hat der SPD-Ortsverein Berge den Bauernhof Björn Scherhorn im Berger Gemeindeteil Dalvers besucht.

Der Hof von Biobauer Björn Scherhorn ist bis auf das Jahr 1299 zurück zu verfolgen. Betriebsinhaber Björn Scherhorn, der seit einigen Jahren nach ökologischen Anforderungen den Biobauernhof führt, ist Mitglied im Biokreis. Er ging besonders auf die Herausforderungen für die Landwirtschaft im Allgemeinen und für die Biobauernhöfe im Besonderen ein.

Detailliert informierte Björn Scherhorn seine Gäste über die Umstellung auf Biobetrieb, Bodenaufbau und Erhalt der Eschböden sowie Produktion und Vermarktung. Standbein des Betriebs ist die Milchviehhaltung und Verwertung der Milch, darunter zu hochwertigem Käse aus biologischer Produktion. Björn Scherhorn, jetzt wieder Bauer mit Leib und Seele, machte deutlich, dass der Boden der Pflege und des Aufbaus bedarf. Unsachgemäß bearbeitete Böden und damit das Kapital eines jeden Landwirts gehen unwiederbringlich verloren, verdeutlichte er.

Trockenheit führt zu Staubstürmen

Ein entsprechendes Beispiel seien die in jüngster Zeit verstärkt auftretenden Staubstürme, bedingt durch Trockenheit in Verbindung mit dem Klimawandel. „Ich habe als Kind schon festgestellt, dass die Böden in vielen Gegenden weniger werden. Wir müssen in eine Wirtschaftsweise eintreten, in der die Böden wieder aufgebaut werden“, betonte er. Landwirtschaft sei so unflexibel, dass eine Umstellung nicht von heute auf morgen erfolgen könne.

Den Raubbau an den Böden und entgegenwirkende Möglichkeiten schilderte er an einem Beispiel aus den Vereinigten Staaten. Und auch hier sei durch entsprechende Maßnahmen, darunter Weidetierhaltung, ein neuer Aufbau der Humusschicht möglich. Kontraproduktiv sei immer wieder das Umbrechen des Bodens. Wind- und Wassererosion werden dadurch verstärkt. Die künstliche Pflanzendüngung trage dazu bei, dass sich die Wurzeln nicht in die Tiefe ausrichten. Die Folge: Das Bodenleben bricht ein.

„Ich hoffe, wir sind auf dem richtigen Weg“, betonte Björn Scherhorn. Der Betrieb verkaufe Weidemilch und Weidemilchkäse. Der Landwirt betonte, dass neben Bio auch Regionales wichtig sei. Ein Manko sei die ausufernde Bürokratie. „Das ist streckenweise ein Desaster“, sagte er. Besonders ging er auf Fördermöglichkeiten ein. So gebe es eine Förderung „Besonderes Tierwohl“ nur für neue Bauten.

Neben den etwa 70 Kühen werden Weideochsen gehalten. Geplant sei auch eine eigene Nachzucht. Aktuell müssen die Kälber in die konventionelle Zucht abgegeben werden. Björn Scherhorn ging auf die Wichtigkeit der alten Rassen mit ihrem hervorragenden Genpool ein. „Wir sind gerade dabei ein reine Weidekuh zu ziehen“, so Scherhorn. Und weiter: „Wenn man dieses nicht von Herzen will, kann man besser verpachten.“ Auch gehe bei Verpächtern der Trend dahin, dass der Pächter den Boden erhalten müsse. „Nachhaltigkeit bedeutet auch, dass wir die Ressourcen zurückhalten müssen für unsere Kinder“, so Scherhorn. Bürgermeister Volker Brandt bezeichnete die Art der dortigen Bewirtschaftung als lobenswert. Er sehe in diesem Bereich erhebliches Zukunftspotential.