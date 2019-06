Fürstenau. In der Samtgemeinde Fürstenau macht das Projekt „Kleine Alltagshilfen“ Fortschritte. Zahlreiche Helfer und weitere Interessierte haben sich getroffen, um sich über das Projekt auszutauschen und entsprechende Strukturen zu schaffen.

Im Rahmen der Sitzung haben sich als Kooperationspartner für Fürstenau Gaby Howein, für Berge Annelie Taubert und für Bippen Gerda Brüwer-Thole sowie als Stellvertreterin Ellen Hoffmann zur Mitarbeit bereit erklärt.

Mit den „Kleinen Alltagshilfen“ soll unter anderem dafür gesorgt werden, dass Menschen länger in ihrem sozialen Umfeld bleiben können. Diese Hilfen sind nicht nur für Senioren gedacht, sondern für alle Generationen, die Hilfe benötigen. Dass kann der junge Mann mit gebrochenem Bein ebenso sein wie die allein erziehende Mutter.

Alle Generationen sind angesprochen

Auch der Kreis der Helfer soll möglichst alle Generationen umfassen. Helfen kann der rüstige, jung gebliebene Rentner ebenso gut wie jemand, der momentan arbeitslos ist oder sich beruflich noch orientieren will, der Zeit übrig hat und der sich sozial im Ehrenamt engagieren will. Der Helfende wird nur für die Aufgaben eingeteilt, für die er seine Hilfe zugesagt hat. Wer nicht Rasen mähen will, braucht es auch nicht, und wer nicht fahren will, auch nicht. Für dieses Projekt der Samtgemeinde Fürstenau ist die Ehrenamtsbeauftragte Antigone Mally in erster Linie Ansprechpartner. Sie arbeitet eng mit den Kooperationspartnern auf der Gemeindeebene zusammen.

Zum Auftakt der Versammlung ging Thomas Wagner, Leiter Fachdienst Bürgerservice und Soziales, auf das Modell Neuenkirchen ein. Uwe Hummert von der Gemeindeverwaltung Neuenkirchen hatte das dortige Projekt in Fürstenau, Berge und Bippen vorgestellt.

Diensthandy für Kooperationspartner

Dass das Projekt durchaus auf offene Ohren stößt und gewollt ist, machte auch die Anwesenheit der Bürgermeister Manuela Nestroy, Volker Brandt und Helmut Tolsdorf deutlich. Gemeinsam unterstrichen sie die Wichtigkeit als Chance im sozialen Miteinander, als Ehrenamt zum Wohle einer offenen, sich helfenden Gemeinschaft.

Die Kooperationspartner in den Gemeinden werden ein Diensthandy bekommen. Sie werden zu noch festzulegenden Zeiten erreichbar sein und die Hilfeeinsätze koordinieren. Es werden aber keine Hilfen geleistet, die in Konkurrenz zur Wirtschaft stehen. Sollte außerdem beim Hilfesuchenden ein faul auf dem Sofa liegender Erwachsener angetroffen werden, brauche vom Alltagshelfer kein Rasen gemäht werden. Damit wurde deutlich gemacht, dass die Inanspruchnahme von Hilfe auch berechtigt sein muss.

Schulung für Helfer geplant

Sie kostet drei Euro pro halbe, sechs Euro pro volle Stunde. Das Geld geht als kleine Aufwandsentschädigung an die Helfer. Ob der Hilfesuchende diese Kosten selbst tragen muss, stellt in der Regel die Verwaltung fest. Kilometergeld im Bereich des Fahrdienstes fällt ebenfalls an.

Die Verantwortlichen riefen dazu auf, mit den eigenen Kräften hauszuhalten. Sie machten nochmals deutlich, dass es sich um ehrenamtliches Engagement handele, welches jederzeit auch wieder eingestellt werden dürfe. Derzeit befindet sich eine Mappe mit wichtigen Unterlagen in der Entwicklungsphase. Sie werde jedem Kooperationspartner und Helfer übergeben. Weiterhin ist noch eine Schulung geplant.

Weitere Informationen per E-Mail: mally@fuerstenau.de oder unter Telefon 05901 932018.