Fürstenau. Schön war es, harmonisch war es: Die Jagdhornbläsergruppe des Hegerings Fürüstenau feierte mit vielen Gästen ihr 50-jähriges Bestehen. Auf dem Parkplatz am Schloss erklangen zahlreiche Werke für Jagdhorn sowie verschiedene Jagdsignale. Mehr als 100 Jagdhornbläser aus 14 Gruppen begeisterten das Publikum.

Bei schönem Sommerwetter begann das Fest mit der Begrüßung durch den Vorsitzenden der Jagdhornbläser Bernhard Gerdes sowie den Grußworten von Hegeringsleiter Hubert Kemme-Möller, Fürstenaus Bürgermeisterin Manuela Nestroy und dem Vorsitzende des DJV-Kreisverband, Klaus Overbeck.



Sie alle gingen auf das Jagdhornblasen ein. „50 Jahre Teamgeist, Freude an gemeinsamer Musik sowie Herzblut bei vielen Übungsabenden im Reinhold-Stief-Haus. Eine beachtliche Leistung, auf die Sie alle mit Recht stolz sein können. Es ist schon sehr beeindruckend, mehr als 50 Jahre ins gleiche Horn zu blasen und dabei ein schönes Hobby auszuüben“, so Manuela Nestoy, die weiterhin auf die nationalen und intentionalen Erfolge der Gruppe einging.

Treffen haben sich gelohnt

„Wir haben jetzt zum fünften Mal die einzelne Jubiläen der Jagdhornbläsergruppen in der Jägerschaft Bersenbrück zum Anlass genommen, ein Kreisjagdhornbläsertreffen zu veranstalten“, so Bernhard Gerdes. Die drei letzten Treffen in Ankum, Engter und jetzt in Fürstenau hätten sich gelohnt.

Ein Dank ging an die Samtgemeinde Fürstenau. Die Veranstaltung habe organisatorisch hervorragend funktioniert. „Wir haben gezeigt, dass wir im Westen Niedersachsens in fast allen Hegeringen eigene Bläsergruppen haben“, betonte Bernhard Gerdes. In anderen Gebieten gebe es oft nur Kreisgruppen. „Das ist für uns Ansporn, auch Ansporn dafür zu sorgen, dass wir Nachwuchs bekommen. Den bekommen wird auch, den wir bilden in unserem Ausbildungszentrum in jedem Jahr zehn bis 15 Jagdhornbläser für den gesamten Kreis kostenlos aus. Das macht viel Spaß und bringt uns den erforderlichen Nachwuchs“, so Bernhard Gerdes.

So etwas wie in Fürstenau hatten wir noch nicht

"Wir von der Jagdhornbläsergruppe Voltlage-Merzen haben nächstes Jahr auch 50-jähriges Jubiläum. Wir haben leider nicht den Fürstenauer Schlosshof“, erklärte unterdessen Johannes Röttger von der Jagdhornbläsergruppe Voltlage-Merzen. „So etwas wie in diesem Jahr in Fürstenau hatten wir noch nicht. Die Resonanz ist gut“, ergänzte Hermann Torborg von der Jagdhornbläsergruppe Gehrde-Bersenbrück. Man kenne sich, spreche miteinander und feiere gerne ein Wiedersehen.

Mit dabei war auch die mit den Fürstenauern befreundete Gruppe aus der Goslar. Bettina Schöne aus dieser en Kaiserstadt im Harz freute sich über das tolle Ambiente in Fürstenau ebenso wie über die langjährige Freundschaft zwischen den beiden Jagdhornbläsergruppen. „Wir sind immer wieder gerne hier“, betonte sie. Die Goslaer begeisterten dann mit dem „Alpenjägermarsch“, dem „Hirschmarsch“ und den „Schwarzwaldglocken“.

Mit dem Auftritt der Jagdhornbläsergruppe aus dem emsländischen Lengerich, in dem Bernhard Gerdes das Jagdhorn erlernt hatte, ging das etwa zweistündige Programm zu Ende. Es erklangen schließlich der „Drögemarsch“, „Damwild tot“ und „Auf Wiedersehn“.

Die Sache mit dem Drögemarsch

Durch das Programm hatte Bernhard Gerdes geführt, der immer wieder auf Besonderheiten hinwies. So teilte er unter anderem mit, das Arnold Dröge, ein Förster aus Lengerich, gar keinen keinen Marsch geschrieben habe. Die Sache verhalte sich so: Damals, in den Jahren vor und nach dem Zweiten Weltkrieg mussten die Förster alle Jagdhorn blasen können. Für jede Forstfakultät gab es ein Signal. Die Maiburger haben es Maiburger Marsch genannt, die Lengericher haben dieses Förstersignal dann Drögemarsch genannt, erklärte der Moderator.

Mit dem gemeinsam geblasenen Signalen „Sau tot“ und „Zum Essen“ klang der offizielle Teil aus. Zur Erinnerung gab es ein Abzeichen und Wegzehrung. Um die Versorgung der Gäste kümmerte sich unter anderem die Kinderkrebshilfe Fürstenau.