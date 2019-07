Bippen. Am ersten Waldbaden in der Bippener Maiburg nahmen jetzt 15 Gäste teil. Das neue Angebot des Touristikbüros der Samtgemeinde Fürstenau stieß damit auf eine gute Resonanz.

"Wir können im Wald unsere Sinne schärfen und schulen" betonte Annette Liesenkötter, die als ausgebildete Kursleiterin jetzt 15 Teilnehmer des ersten Waldbadens in der Bippener Maiburg begrüßte. Mit allen Sinnen einzutauchen in die heilende Atmosphäre des Waldes habe einen wunderbaren Effekt auf Körper, Geist und Seele und hebe die Laune und sorge für ein inneres Gleichgewicht, so die Gesundheitsexpertin.

Das Waldbaden zähle zu den neusten Angeboten, die seitens des Touristischen Informationsbüros der Samtgemeinde Fürstenau zusammen mit den Mitgliedsgemeinde Berge, Bippen und Fürstenau konzipiert wurden, erklärte Sandra Fenstermann vom Touristischen Informationsbüro der Samtgemeinde Fürstenau. Sie würden die touristischen Themen immer wieder neu er- und bearbeiten, das Waldbaden sei dabei besonders zeitgemäß, so die Touristikexpertin.

Gesundheitsfördernde Terpene

Auf dem Wanderweg "Vosspäddken" im Waldgebiet Maiburg hatte Annette Liesenkötter jetzt mehrere Stationen eingebaut, bei denen die Teilnehmer sich mit ihren Sinnen auf den Wald einlassen sollten. "Bei einem Waldspaziergang atmen wir Stoffe ein, mit denen die Bäume und Pflanzen untereinander Informationen austauschen" erklärte Annette Liesenkötter. Diese sogenannten Terpene hätten auf den menschlichen Organismus sehr positive Effekte. Ein Tag im Wald erhöhe den Anteil der gesundheitsfördernden "Killerzellen" im Organismus um 40 Prozent und der Effekt halte zwei Wochen lang an.

So warteten auf die Teilnehmer Stationen, bei denen sie sich zunächst auf sich selbst konzentrieren und hinterfragen sollten, wie sie sich gerade fühlen und was sich beispielsweise am Körper besonders schwer anfühle. Dabei lehnten sich die Gäste an Bäume, hielten die Augen geschlossen oder blickten bei der Übung auf das Gewässer inmitten des Wanderweges. Sie hätten den Wald mit allen Sinnen erlebt und gefühlt, betonten die Teilnehmer. Das entsprach ganz der Empfehlung zum Waldbaden. "Einen Kilometer in einer Stunde" laute die Orientierungsgröße, so Annette Liesenkötter. Schließlich heiße es nicht umsonst, dass die Schildkröte mehr vom Wald erzählen könne, als der Hase.



Fortsetzungskurs im September

Interessant fanden die Teilnehmer auch die Station zum Thema Geruchssinn. Hier war Partnerarbeit gefragt. Es wurde drei Dinge aus der Natur gesammelt und dem Partner, der die Augen geschlossen hatte, zum Riechen unter die Nase gehalten. "So hat sich aus dem Reiben eines Esche-Blattes zum Beispiel der Geruch nach Bittermandel und Marzipan ergeben" berichtete Sandra Fenstermann. Zwischen den Stationen sind die Gäste dann langsam durch den Wald geschlendert, immer auch im Austausch mit den anderen Kursteilnehmern und dabei immer den Blick nach oben, unten, rechts oder links gerichtet.

Ein herrlicher Nachmittag, an dem sie alle runtergekommen seien und sich sehr entspannt hätten, waren sich die Teilnehmer nach dem Waldbad unisono einig. Die Gruppe habe sich toll auf den Kurs eingelassen, freute sich wiederum Sandra Fenstermann. Der nächste Termin zum Waldbaden ist der 21. September. Anmeldungen sind unter der Telefonnummer 05901/932019 oder per Mail unter "fenstermann@fuerstenau.de" möglich.