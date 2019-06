Fürstenau. Drei Tage lang ist die Benedikt-Grundschule unterwegs gewesen. Bei ihren Projekttagen ging es um Heim- und Nutztiere. An vier Lernorten bekamen die Kinder zahlreiche Information.

In der Grundschule selbst haben sich die Kinder unter anderem mit echten Jagdhunden beschäftigt. Auf dem Hof Geers in Hollenstede war das Thema Schweinezucht angesagt. In der Reithalle Fürstenau standen Pferde im Vordergrund. Und auf dem Hundeplatz ging es um das Verhalten von Hunden.

Die Kinder waren überall mit Begeisterung dabei. Sie wurden zunächst in drei jahrgangsgemischte Gruppen aufgeteilt. Und dann ging es los. In der Schule gab es vier Lernstationen. Eine Gruppe erstellte Collagen. Damit wurde deutlich gemacht, was ein Nutztier ausmacht und was es den Menschen liefert. So ist die Kuh ein Nutztier, weil sie die Milch liefert. In der zweiten Gruppe ging es darum, Geräusche auf dem Bauernhof zu erkennen und dies entsprechenden Tieren (Bulle, Kuh, Kalb oder Eber, Sau, Ferkel) zuzuordnen. Besonders interessant war aber die Gruppe mit den beiden Griffon-Jagdhunden, die Jagdgebrauchshundezüchter Hans-Gerd Rosenstegel präsentierte. Er demonstrierte mit den beiden Hunden Cleo und Bella die entsprechenden Befehle, erklärte die Körperteile des Hundes und zeigte Videosequenzen aus dem Hundeleben. Eine weitere Gruppe bastelte Lesezeichen mit Tiermotiven.

Körpersprache der Vierbeiner verstehen

Auf den Außenstationen lernten die Kinder an der Reithalle mit Unterstützung von Eltern den Körperbau eines Pferdes, lernten wie man Hufe auskratzt und striegelten die Ponys. Auf dem Platz der Hundefreunde Fürstenau wartete Hundetrainerin Heike Varelmann-Nöring auf die Kinder. Ihre Hunde zeigten dabei Apportieren sowie Kunststücke und Verhaltensmuster aus dem Bereich Befehl und Gehorsam. Dabei wurde auch die Hundesprache und ihre Aussagen deutlich. So warnt ein Hund mit Knurren. Dann sollte man ihm nicht zu nahe kommen. Gähnen, Lecken oder sich Kratzen sind Beschwichtigungssignale. Beim Schwanzwedeln kommt es auf die Stellung der Rute (Schwanz) an. Ist sie erhoben, freut sich der Hund; ist sie abgesenkt, hat er Angst oder ist unsicher. An der zweiten Außenstation ging es dann ums Schwein. Die Kinder lernten alles über die Aufzucht des liebenswerten Borstentieres.

An allen Stationen betreuten die begleitenden Lehrer sowie Eltern die Lernstationen. Die Schülerin Emma Diekmann hatte ein Lesezeichen mit einem Huhn als Laubsägearbeit gebastelt. Das ganze habe Spaß gemacht, sagte sie. Und sie wusste selbstverständlich, dass die Frühstückseier zuvor von Hühnern - oder besser gesagt: von Hennen gelegt werden. Ihre Schulkameradin Sinziana Heinrich stellte Collagen vor. „Wir haben Produkte, die von Nutztieren kommen, ausgeschnitten und aufgeklebt“, sagte sie. Und auch ihr machte die Projektwoche so richtig Spaß.