Berge. Qualitäts- und Effizienzsteigerungen verbunden mit besserem Umweltschutz: Dies schafft die Segler Förderanlagen Maschinenfabrik in Berge mit der Anschaffung einer neuen Beizanlage. Die Investition erfolgte im Rahmen eines Hallenneubaus, von dessen Fortschritten sich Landrat Michael Lübbersmann jetzt überzeugte.

„Umfangreiche Investitionen wie die der Firma Segler sind das beste Kompliment, das ein Unternehmen an die Wirtschaftsfreundlichkeit eines Standorts machen kann“, wird Lübbersmann in einer Pressemitteilung der Wigos (Wirtschaftsförderungsgesellschaft Osnabrücker Land) zitiert. Gleich mehrere Millionen Euro habe Segler in einen dreistufigen Hallenneubau investiert, heißt es weiter. Nachdem im ersten Bauabschnitt bereits der erste Hallenteil fertiggestellt wurde, befindet sich der zweite Trakt derzeit in Bau. Der dritte Abschnitt soll noch in diesem Jahr folgen.

Neue Beizanlage angeschafft

„Wir beliefern unterschiedlichste Branchen - von der Chemiewirtschaft, über die Lebensmittelwirtschaft und der Umwelttechnik bis hin zu Kraftwerken“, erläuterte Geschäftsführer Thomas Neteler seinem Besucher. Kunden fänden sich in der ganzen Welt. Das Unternehmen mit seinen rund 130 Mitarbeitern müsse dabei höchsten Qualitätsansprüchen gerecht werden. Auch das sei ein Grund für die mit dem Hallenneubau verbundene Anschaffung einer Beizanlage gewesen.

„Da wir sowohl mit Edelstählen als auch mit Normalstählen arbeiten, müssen Teile der Produktion gebeizt werden, um einen ausreichenden Schutz gegen Rost sicherzustellen“, erklärte Gesellschafter und Konstruktionsleiter Karsten Quint. Das sei bisher in chemischen Bädern erfolgt, was ein anschließendes Strahlen der Teile erforderlich gemacht habe. Darauf könne beim neuen System verzichtet werden. „So erzielen wir eine bessere Prozessqualität, Zeit- und Materialeinsparungen, verbesserte Arbeitsbedingungen und letztendlich auch ein besseres Endprodukt“, bilanzierte Quint.

126 Tonnen CO2 weniger pro Jahr

Landrat Lübbersmann zeigte sich laut Pressemitteilung erfreut, dass die umfangreiche Förderung der neuen Anlage durch das Land Niedersachsen in Höhe von rund 180.000 Euro ihren Anfang in einer Impulsberatung der Wigos und der Mittelstandsorganisation RKW Nord genommen habe. „Hier zeigt sich, dass wirtschaftliche Investitionen und Umweltschutz bereits heute in vielen Unternehmen Hand in Hand gehen“, erklärte Lübbersmann. Die Anschaffung der Beizanlage sei aus dem Programm „Optimierung der betrieblichen Ressourceneffizienz“ der NBank als Förderbank des Landes Niedersachsen bezuschusst worden. Im Rahmen des Programms werden die Ressourcen-Ersparnisse einer Investition in die damit verbundenen Kohlenstoffdioxid-Einsparungen umgerechnet. Dies sind im Falle der Firma Segler rund 126 Tonnen CO2 pro Jahr.

„Wir werden auch weiterhin unseren Standort konsequent modernisieren und fit für die Zukunft halten“, betonte Geschäftsführer Neteler. Nachdem bereits LED-Beleuchtung und Infrarotheizung starke Energieeinsparungen brachten, soll demnächst auf Basis einer Solarberatung der Wigos sowie der Klimaschutz- und Energieagentur Niedersachsen die Anschaffung einer Photovoltaikanlage folgen.