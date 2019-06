Berge. Sie sind nicht mehr die Allerjüngsten, aber noch immer guter Dinge – die Schüler jenes Jahresgang, der 1954 in Berge die Prüfung für die Mittlere Reife absolviert hat. Nach 65 Jahren war es mal wieder Zeit für ein Stelldichein. Treffenderweise in der Alten Heimat an der Antener Straße.

Die fröhliche Runde, die sich da um 11 Uhr versammelt hatte, um ein wenig zu plaudern und zu essen, hat sich in alle den Jahren nie aus den Augen verloren. Zu schön war stets das Wiedersehen – wie zum Beispiel beim ersten Klassentreffen 1979 in der früheren Gaststätte Rübbelhauk. Die Partner waren damals ebenfalls mit von der Partie. Entsprechen groß war die Runde.

Da es alle gefiel, folgten fortan alle fünf Jahren weitere Klassentreffen in Berge – aus Gründen der Parität selbstredend in wechselnden Lokalen. Von 1999 an fanden die Treffen dann tagsüber statt und nicht mehr abends. Überdies gingen die ehemaligen Klassenkameraden dazu über, sich jährlich an wechselnden Orten zu treffen – dort, wo jeweils Mitschüler lebten, ob in Bad Iburg, ob in Münster oder eben in Berge.

Das Treffen in der Alten Heimat war das inzwischen 26. Wiedersehen der Mittelschüler von einst. Ob es nächstes Jahr noch einmal eine Veranstaltung gebe, sei noch unbestimmt, sagen die Klassenkameraden, die inzwischen allesamt über 80 Jahre alt sind. Gleichwie: Schön war das Treffen, anregend und unterhaltsam.