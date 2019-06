Ein weiteres Geschäft an der Berger Hauptstraße schließt: Zeeden öffnet am Freitag, 28. Juni, ein letztes Mal seine Geschäftstüren. Offiziell ist dann am 30. Juni Schluss. Foto: Jürgen Ackmann

Berge. An der Berger Hauptstraße gibt es bald ein Geschäft weniger. Nachdem in der Vergangenheit bereits Läden wie das Gasthaus Borgmann, das Bekleidungsgeschäft Sandhaus oder die Fleischerei Bittner geschlossen haben, wird nun Zeeden – ein Fachgeschäft für Brillen, Hörgeräte, Uhren und Schmuck – am 28. Juni 2019 zum letzten Mal öffnen und nach Menslage umziehen.