Berge. Die Franz-Josef und Christel Meurer-Stiftung hat die Oberschule am Sonnenberg mit 4000 Euro unterstützt. Christel Meurer hat der Schule nun einen Besuch abgestattet und sich angeschaut, für welche Investitionen das Geld eingesetzt worden ist.

Schulleiter Gerd Beckmann und Konrektorin Helena Jäger-Bornhorst begrüßten die Vorsitzende der Meurer-Stiftung, Christel Meurer, gemeinsam mit den Sportlehrkräften Kerstin Schiller, Johannes Brinkmann und Nils Struckmann in der großen Turnhalle in Berge. Die 4000 Euro seien vorwiegend für Investitionen für Sportgeräte im Bereich der Arbeitsgemeinschaften eingesetzt worden, so Beckmann. Nicht nur die Sportlehrkräfte zeigten sich begeistert über die neuen Möglichkeiten, auch die Schüler nahmen das neue Angebot freudestrahlend auf. Sie hatten im Vorfeld einen Parcours mit den neu errichteten Sportgeräten aufgebaut. So wurden Hürden überwunden, Saltos durch das neu gekaufte Mini-Trampolin und auf den den Niedersprungmatten möglich, wobei die Schaumstoffblocks als zu überwindendes Hindernis galten.

Auch die Spikeball- und Flag-Football-Ausrüstung konnten laut Pressemitteilung der Schule gezeigt werden. Parallel spielte eine Gruppe Hallenhockey und demonstrierte ihr Können mit den neuen Schlägern. Fachleiterin Kerstin Schiller erläuterte Christel Meurer die Möglichkeiten der einzelnen Sportgeräte. Die Schülerinnen zeigten auf den Gymnastikmatten ihre Künste, wobei sich Amy als „Schlangenfrau“ erwies und mit ihren Darbietungen besonders beeindruckte.

„Ich sehe, dass das Geld gut und nachhaltig angelegt wurde." Christel Meurer, Stiftungs-Vorsitzende





Christel Meurer zeigte sich begeistert, was mit dem Geld alles angeschafft wurde. „Ich sehe, dass das Geld gut und nachhaltig angelegt wurde und ich freue mich zu beobachten, mit welcher Freude die Kinder Sport treiben“, so die Stifterin bei ihrem längeren Besuch in der Berger Turnhalle. Für die Sportlehrkräfte sei es auch von besonderer Wichtigkeit gewesen, Schülerinnen und Schüler für den Sport zu motivieren, die sonst wenig Zugang dazu finden, heißt es in der Pressemitteilung. So könnten bei den verstellbaren Hürden auch niedrige Höhen überwunden werden.

Beim Spikeball kann auch der Ganztag profitieren und in den Pausen das sportliche Angebot erweitern. Gerd Beckmann bedankte sich bei Christel Meurer für die großzügige Unterstützung. „Da unsere finanziellen Mittel sehr begrenzt sind, ist es toll für uns, dass wir die Hilfe von der Meurer-Stiftung erhalten, um so auch unser Sportangebot noch attraktiver zu machen und die Schülerinnen und Schüler zu mehr Bewegung motivieren können.“