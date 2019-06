Fürstenau. In der Diskussion um den Wegfall der Linie 610 von Fürstenau über Neuenkirchen nach Osnabrück gehe es nicht nur um die Anbindung von Neuenkirchen, sondern auch um die der Stadt Fürstenau, schreibt der Fürstenauer Kreistagsabgeordnete Frederik Gohmann (CDU) in einer Pressemitteilung. Der ÖPNV im Nordkreis müsse erhalten bleiben.

Der Entwurf des Nahverkehrsplans sehe vor, dass die Stadt Fürstenau über die Linie 620 an den Bahnhof in Bramsche angebunden werde. Die Linie 610 solle dann von Neuenkirchen nach Bramsche fahren. Das sehe er kritisch, teilt Gohmann mit. Für Fürstenau müsse die Anbindung an Osnabrück auch als reine Buslinie weiter erhalten bleiben. Für den Zustieg zur Bahn gebe es außerdem bereits seit vergangenem Jahr den Schnellbus zum Bahnhof in Bersenbrück. Über diese Verbindung könne der Hauptbahnhof schon in unter 60 Minuten erreicht werden. Ein zusätzliches Angebot über Bramsche sei eigentlich nicht nötig, heißt es in der Pressemitteilung weiter.

„Zwar ist grundsätzlich jede Verbindung nach Osnabrück wünschenswert“, schreibt Gohmann, „fest steht in jedem Fall aber, dass ein Wechsel vom Bus auf die Schiene keine Mehrkosten für Reisende bedeuten darf.“ Bei der bisherigen Linie 610 sei außerdem schon jetzt immer ein Zustieg zur Bahn am Bahnhof Bramsche möglich gewesen.

Wünschenswerte Alternative zur Bahn

Viele Bürger würden den Bus auch nutzen, um nicht nur nach Osnabrück, sondern auch insgesamt durch den Nordkreis zu fahren oder in vordere Gebiete in Osnabrück zu gelangen. „Vom Bahnhof, sei es der Hauptbahnhof oder der Altstadtbahnhof, benötigt man immer noch bis zu einer halben Stunde, um nach Haste zu kommen“, schreibt der Kreistagsabgeordnete.

Eine verlässliche Buslinie sei außerdem immer eine wünschenswerte Alternative zur Bahn, auch wenn die Fahrt verhältnismäßig lange dauere, insbesondere vor dem Hintergrund, dass die Nordwestbahn in letzter Zeit vermehrt mit Unpünktlichkeit und Zugausfällen zu kämpfen gehabt hätte.

Erste Feuerprobe für Anna Kebschull?

„Wir sehen hier das, was wir als Kreispolitik in den vergangenen Jahren bemängelt haben: Der ÖPNV wird nur auf Osnabrück ausgerichtet und den Anforderungen im Nordkreis nicht gerecht“, kritisiert Gohmann den Entwurf der Planungsgesellschaft Nahverkehr Osnabrück (PlaNOS). Da seien die übrigen Regionen im Landkreis deutlich besser aufgestellt.

Der jetzige Entwurf konterkariere außerdem das Ziel der neu gewählten Grünen Landrätin Anna Kebschull, die Verbindungen zwischen den Gemeinden schneller und verlässlicher zu machen. Der Nahverkehrsplan sei die erste Feuerprobe für die Landrätin, die ab November im Amt sein wird.

Der Kreistag beschließt den neuen Nahverkehrsplan in seiner Sitzung am 4. Dezember 2019.