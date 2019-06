Beliebte Fürstenauer Gastro-Tour startet am 11. August 2019 CC-Editor öffnen

Auf die dritte Fürstenauer Gastro-Tour freuen sich Annette Heidberg-Hagemann, Thomas Wagener, Antje Kowallik, Christa Richter, Ellen Mol und Sandra Fenstermann (von links). Foto: Jürgen Schwietert

Fürstenau. Nach dem großen Erfolg für die Gastro-Tour in Fürstenau im vergangenen Jahr laufen die Planungen für die Wiederauflage in diesem Jahr am 11. August 2019 auf Hochtouren.