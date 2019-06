Fürstenau. Auf Initiative des Kreiselteams, bestehend aus Sekunda Büscher, Gertrud Birkholz Martha Krehe, Christa Möller, Nicole Niemeyer, Renate Potthoff und Gudrun Schulte ist eine 2,30 Meter hohe Edelstahl-Stele mit dem Schwagstorfer Wappentier, einem Schwan, in der Dorfmitte aufgestellt worden.

Geschaffen wurde das Kunstwerk von Ulrich Pohl mit tatkräftiger Unterstützung durch Hubert Kemme-Möller, Alexander Hermann und Werner Sabelhaus.

„Wir konnten uns die Verwahrlosung des Kreisels in der Dorfmitte nicht länger ansehen. Darum haben wir die Pflege selbst in die Hand genommen“, erklären die Frauen. So treffen sie sich in regelmäßigen Abständen zum Arbeitseinsatz. Irgendwann entstand die Idee, den Kreisel durch ein besonderes Gestaltungselement aufzuwerten. „Nicht immer nach dem Staat oder der Stadt rufen – selber machen“, heißt ihre Devise. Man entschied sich für das Schwagstorfer Wappentier: den Schwan.

Nach Vorbild des Friedensreiters

Ulrich Pohl formte zunächst ein Modell aus Eichenholz nach dem Vorbild der Osnabrücker Friedensreiter-Skulptur. Nachdem dieses Modell eine gewisse Zeit zur Probe in der Dorfmitte stand, fertigte Ulrich Pohl mit seinen Mitstreitern die Edelstahl-Skulptur an. Die erforderlichen Genehmigungen wurden eingeholt. Jetzt hat die Skulptur ihren endgültigen Platz auf dem Kreisel gefunden und grüßt alle Verkehrsteilnehmer, die sich auf dem Weg von oder nach Schwagstorf befinden.

Finanziert wurde das Projekt von der Werbegemeinschaft Schwagstorf. Der Förderverein Feuerwehr und Dorfleben Schwagstorf stellte dem Kreiselteam Material für die Bepflanzung und Begrünung der öffentlichen Fläche im Kreisel im Wert von 500 Euro zur Verfügung. „Wir unterstützen ehrenamtliche Arbeit gerne und haben die entsprechenden Anträge gestellt“, so Uwe Hummert vom Förderverein.