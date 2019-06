Fürstenau. Mit einer Spende von 315 Euro für die Kindertagestätte St. Georg haben sich Mitglieder der Kreuzbund-Gruppe Fürstenau für die gute Zusammenarbeit mit der evangelischen Kirchengemeinde vor Ort bedankt.

„Die Mitglieder unserer Kreuzbund-Gruppe in Fürstenau sind etwa zur Hälfte katholisch, die anderen evangelisch. Ökumene ist für uns selbstverständlich und von der evangelischen St. Georg-Kirchengemeinde erfahren wir immer großartige Unterstützung“, sagt Roland Feierabend. Er gehört ebenso wie Erika Fritz zur Kreuzbund-Gruppe Fürstenau, eine der rund 1400 Kreuzbund-Selbsthilfegruppe für Suchtkranke und deren Angehörige.

In regelmäßigen Gesprächskreisen tauschen sich Betroffene, deren Partner und Angehörige zur Suchtproblematik aus. Außerdem stehen gemeinsame Freizeitgestaltung, Ausflüge und Fahrten in der Jahresplanung an, die solidarische Erfahrung von positiven und anregenden Unternehmungen festigt die Gruppen und stärkt die Mitglieder. „In Fürstenau haben wir drei Gruppen mit Menschen zwischen 30 und 80 Jahren, die unterschiedliche Freizeitinteressen haben“, ergänzt Erika Fritz. Dazu gehört auch der Austausch mit anderen Kreuzbündlern.

Überregionales Seniorentreffen ausgerichtet

So hat die Kreuzbund-Gruppe Fürstenau das diesjährige überregionale Seniorentreffen in der Diözese Osnabrück ausgerichtet und begrüßte dazu rund 100 Senioren in Fürstenau. Genauer gesagt im evangelischen Gemeindehaus, in das sie nach einem Gottesdienst in der St. Georg-Kirche eingeladen hatten. Die Fürstenauer hatten mit reichlich Kuchenspenden vorgesorgt und erzielten schließlich einen Reingewinn von 285 Euro aus dem Kuchenverkauf. Diese Summe sollte auf eine gerade Zahl aufgerundet werden, statt der anvisierten 300 Euro wurden es 315 Euro.

Als Dankeschön für die Gastfreundlichkeit der evangelischen Kirchengemeinde soll dieser Betrag auch wieder der Gemeinde zufließen, dachten sich die Kreuzbündler und spendeten ihn jetzt der zugehörigen und gleichnamigen Kita.

Neue Sitzpolster für Kita-Kinder

Von dem Geld werden Sitzpolster für die Kita-Kinder angeschafft, freut sich Kita- Leiterin Astrid Dennig, die sich bei Roland Feierabend und Erika Fritz für das Geschenk bedankte. Zudem zeigte sie den beiden Besuchern bei einem kurzen Rundgang die Räume der Kita und erläuterte die vielfältigen Nutzungsmöglichkeiten. Beim anschließenden Geldzählen konnten außerdem die Kita-Kinder Nico, Alina und Sam ihre ersten Zählfertigkeiten beweisen, solche Übungsscheine sind schließlich nicht alltäglich im Kita-Betrieb.

Interessierte sind übrigens jederzeit willkommen im Kreuzbundheim an der Lingener Straße 4 in Fürstenau. Regelmäßige Gesprächskreise sind immer montags von 19.30 bis 21.30 Uhr. Weitere Anfragen unter Telefon: 05901 3217.