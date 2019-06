Einen Feuerkorb überreichte Berges Bürgermeister Volker Brandt (rechts) an Jörg Biemann (Mitte) und Dirk Hollenberg. Foto: Jürgen Schwietert

Berge. Ganz im Zeichen der Feuerwehr stand das vergangene Wochenende in der Gemeinde Berge. Ncah dem Verbandstag des Feuerwehrverbandes Altkreis Bersenbrück am Freitagabend, feierte die Freiwillige Feuerwehr Berge am Samstag bei der Jubiläumsparty mit dem Sound Äxpress und dem großen Jubiläumsfest am Sonntag ihr 125-jähriges Bestehen.