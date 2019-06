Schwagstorf. „Ein schöner Garten wäscht den Staub des Alltags von der Seele“. Dieser Satz ist im Garten von Maria Knese zu finden, und den können alle 46 Teilnehmerinnen der Schwagstorfer KFD-Garten-Fahrradtour bestätigen. Nach der guten Resonanz im Vorjahr trafen sie sich nun erneut, um die Schönheit der heimischen Gärten zu erkunden. Maria Knese, Monika Tilch und Christa Möller hatten ihre Gartentore geöffnet.

Nach der Begrüßung durch Roswitha Winter traten die Frauen kräftig in die Pedale. Die Organisatorinnen Magdalena Hülsmann, Ulrike Feye, Kathrin Grothaus und Simone Unfeld hatten im Vorfeld eine schöne Strecke ausgearbeitet.













Erstes Ziel war der Garten von Maria Knese, der sich über mehrere Ebenen erstreckt. Der Clou in ihrem Garten ist der „Rollatorweg“ zur Vermeidung von Treppenstufen. Mit dieser Mini-Spurbahn ist es auch gehbehinderten Menschen möglich, den Garten zu erkunden. Gemeinsam mit ihrem Ehemann Paul hat sie ein Refugium erschaffen, das an Rosamunde Pilcher erinnert. Gemütliche kleine Sitzecken mit bunten Kissen und hübschen Accessoires laden zum Verweilen ein. Gleich daneben befindet sich der „Pottgarten“ mit Kartoffeln, Zwiebeln, Kohlrabi und vielem mehr. Der Garten wird dominiert von Hortensien und Rosen, die verschwenderisch in allen Farben blühen. Ein schöner Blickfang sind die grünen Skulpturen, die von Paul Knese akkurat in Form geschnitten werden. „Ich genieße es, in den Garten zu gehen“, so Maria Knese.





Nach einer längeren Tour über Kellinghausen und Bedinghausen begrüßte Monika Tilch die Gruppe auf ihrem Anwesen in Lütkeberge. Bemerkenswert ist der romantische Bauerngarten, umgeben von altem Baumbestand und einer Wiese mit Schafen, Lämmern, Gänsen, Enten, Hühnern, Perlhühnern und Küken. Ein Pool bildet das i-Tüpfelchen.

„Den Bauerngarten habe ich aus alten Baumaterialien gestaltet, aus Holz und Pflastersteinen, die andere weggeworfen haben. Jedes Jahr wird er durch ein neues Objekt ergänzt“, erklärt sie. In diesem Jahr hat sie zum Beispiel eine alte Kochmaschine vor den Giebel ihres Hauses platziert und diese mit tatkräftiger Unterstützung ihres Ehemannes Christian durch ein Holzgerüst überdacht. Durch einen eisernen Torbogen tauchen die Frauen ein in den Garten mit den verschlungenen Wegen, die Monika Tilch eigenhändig gepflastert hat. In einer Ecke befindet sich ein lauschiger Sitzplatz mit einer alten Tür im Hintergrund, die den Blick freigibt auf Wiesen und Felder. Davor plätschert ein Goldfischteich.

Von Buchenhecke umrahmter Waldgarten

Nach einem kräftigen Gewitterschauer machten sich die Frauen auf den Weg zur letzten Station. Auf dem ehemaligen Schultenhof in Schwagstorf gab Christa Möller zunächst einen Einblick in ihre Familiengeschichte und führte die Gäste dann in den von einer Buchenhecke umrahmten „Waldgarten“ mit der romantischen „Silberhochzeitslaube“ und einem Tulpenbaum. „Nachdem wir bereits im Jahr 2000 die Landwirtschaft aufgegeben haben, bin ich das Gärtnern angefangen“, erklärt sie. Auch ihre Mutter habe sich aktiv eingebracht, insbesondere im „Waldgarten“. Mediterran angehaucht ist der Garten vor dem Wohnhaus mit weiß blühendem Knöterich und Hartriegel. Hinter dem Gemüsegarten mit Himbeeren, Johannisbeeren und Brombeeren gibt es eine Bienen- und Schmetterlingsweide. Ausgefallene Rosensorten und Brandkraut lassen das Gärtnerherz höherschlagen. An einer Pergola rankt verschwenderisch eine Ramblerrose, flankiert von zwei Zierapfelbäumen. Unter alten Obstbäume führen Enten ein beschauliches Leben. „Flächendeckend gärtnern“ lautet die Devise der Hobbygärtnerin. Nach der Tour ließen sich die Frauen unter einer Sumpfeiche nieder und beschlossen den Abend mit Sekt und Bratwurst.