Fürstenau. Das Historische Burgfest mit Mittelaltermarkt in Fürstenau auf der Schlossinsel hat alles geboten, was die Gäste erwarten konnten – inklusive Sonnenschein. Viele 1000 Besucher waren begeistert. Auch die Mitglieder der mittelalterlichen Sippen und Lager fühlten sich in Fürstenau wohl. Heute am Sonntag geht das Markttreiben von 11 bis 18 Uhr weiter.

Nachdem die Signale der Fürstenauer Jagdhornbläser von der Nordostbastion verklungen waren, trat zunächst Fürstenaus Bürgermeisterin Manuela Nestroy in einer mittelalterlichen Robe ans Mikrofon, umringt von den Mitgliedern der veranstaltenden Werbegemeinschaft, den „Zaunreitern“ aus Emsdetten sowie Vertretern aus Politik und Verwaltung. „Heuer im Jahr des Herrn 2019 hat sich die Schlossinsel zum vierten Mal ihr mittelalterliches Kleid übergestreift. Lassen sie sich auf die Welt längst vergangener Zeiten ein, als Fürstbischof Gottfried von Arnsberg die Stadt Fürstenau gründete“, mit diesen Worten eröffnete Manuela Nestroy das „Spectaculum“. „Die Werbegemeinschaft hat es wieder geschafft, in Zusammenarbeit mit den „Zaunreitern“ ein tolles Burgfest auf die Beine zu stellen“, so die Bürgermeisterin.









Ulrike Holland, die Chefin der „Zaunreiter“, begrüßte ihrerseits die Fürstenauer. „Gehen sie in die Lager und informieren sie sich über die Zeitepochen, die dort dargestellt werden. Wir sind für alle Fragen offen“, versprach sie. Karin Wolke-Höveler von der Werbegemeinschaft wiederum hob die gute Zusammenarbeit mit den Fürstenauer Vereinen sowie mit der Verwaltung und Politik hervor. „Das Gemeinschaftsgefühl ist ganz herausragend.“ Inzwischen habe sich das Burgfest etabliert und werde auch in Zukunft seinen festen Platz in behalten. „Wir haben in Fürstenau die einmalige Situation, dass dieses Fest von der Werbegemeinschaft organisiert wird und nicht von professionellen Institutionen, also auf freiwilliger, ehrenamtlicher Basis“, ergänzte Johannes Fritze.





Derweil war das muntere Markttreiben bereits seit dem Vormittag in vollem Gang. Viele Gäste kamen stilecht gewandet, wie ein Paar aus Georgsmarienhütte. „Wir sind das erste Mal hier. Wir kommen auf jeden Fall wieder“, waren sie sich einig. Auch eine Gruppe aus Osnabrück war begeistert von der Kulisse und der guten Stimmung. Hochzufrieden waren Gäste aus Mettingen, die schon Erfahrungen auf anderen Mittelaltermärkten gesammelt hatten und nun unter anderem dem Festumzug durch die Fürstenauer Innenstadt mit allen Bänkelspielern, Tanzgruppen, Reitern, Schwertkämpfern, Gauklern und Komödianten.

Eine Besucherin, die sich nach Schwert und Schild für Kinder erkundigte, wurde fachkundig vom Marktbeschicker beraten, der zudem auch hübsche Holzschemel anzubieten hatte. In einer Taverne konnten die Besucher Biere verkosten: „Das Kirschbier ist ganz hervorragend, herb, aber sehr fruchtig“, schwärmte eine Besucherin. Ein junges Paar wiederum genoss süßen Honigwein. Für ein beklommenes Gefühl sorgte ein Sensenmann, der über den Platz schlich. Für Leckermäuler gab es „allerley süsse Speis“ wie Apfelküchle, oder getrocknete Früchte oder Englisch Fudge. Mine, die Bischofmagd, ließ sich von einem fahrenden Händler die Vorzüge eines Hirschfußes erklären, mit dem man zudringliche Gesellen in die Flucht schlagen kann.





Im und am ehemaligen Amtsgefängis, das zu einem Hotel umgebaut worden ist, herrschte ebenfalls reges Treiben. Dort gab es Kaffee und Kuchen, den Jugendliche der Deula gebacken hatten. Ein Händler bot Artikel aus Schafwolle und Lammfelle an. Gleich gegenüber duftet es verführerisch nach edler Seife. Für Kinder war das historische Kinderkarussell ein Anziehungspunkt. Armbrustschießen und Drachenschleuder waren bei den Jungen und Mädchen ebenfalls beliebt. Auch das Touristik-Informationsbüro hielt ein Spiel für die kleinen Besucher bereit.





Eine besondere Attraktion war Mr. Kerosin. Am Nachmittag verzauberte er Kinder und Erwachsene mit seinen Zauberkunststücken und brachte sie nebenbei mit seinen Plaudereien zum Lachen. In der Dunkelheit zeigte er dann sein spektakuläres Können als Feuerartist. Seine atemberaubende Show schlug die Zuschauer in den Bann.













Spannend waren die Schwertkämpfe, bei denen die Zuschauer hautnah miterleben konnten, wie anstrengend so ein Kampf sein kann, denn Rüstung und Helm haben ein Gewicht von rund 25 Kilogramm. Großen Spaß hatten die Kinder, als sie aufgefordert wurden, die Ritter einfach umzuwerfen.









Viel Handgeklapper ernten die Soerser Burgreiter, die während ihrer Pferdeshow ihre Geschicklichkeit unter Beweis stellen und nicht mit derben, humorvollen Kommentaren sparen. Besonderes mittelalterliches Flair bot die Musikgruppe Talentfrey und das Duo Geiger und Sackpfeifer mit Anhang.









Interessant war auch ein Besuch in den Lagern und Sippen. Da war zum Beispiel der Kreuzfahrer aus dem 13. Jahrhundert, der sich auf dem Rückweg von seinem 5. Kreuzzug befindet. Er hatte sich mit einer Laienschwester zusammengetan, die man damals „Famila“ nannte. Im gusseisernen Topf über dem offenen Feuer schmurgelt ein Rotwein-Gulasch nach einem Rezept aus dem 12. Jahrhundert. „Die Veranstaltung hier in Fürstenau ist absolut klasse“, schwärmen die beiden.

Ganz entspannt geht es im Nachbarlager zu: „Keine Uhr, keine Technik – ideal zum Runterkommen“, geben die Mitglieder der Sippe bereitwillig Auskunft. „Wir spinnen mit und ohne Faden“, erfährt man von zwei fleißigen Spinnerinnen, die stolz die Ponchos zeigen, die sie angefertigt haben.



Lustig war es beim „Tjost“. Da saßen sich zwei „Kämpfer“ auf einem Holzbalken gegenüber und mussten versuchen, den jeweils anderen mit einem großen Sack vom Balken zu befördern.













Schon jetzt freuen sich die Fürstenauer auf das fünfte Burgfest 2021.