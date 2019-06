Auch ein Festumzug durch die Fürstenaer Innenstadt gehört zum Programm des Burgfestes. Foto: Werbegemeinschaft

Fürstenau. Am 15. und 16. Juni ist es so weit: Auf der Schlossinsel in Fürstenau geht das vierte Burgfest mit Mittelaltermarkt über die Bühne. Dann können die Gäste in das muntere Markttreiben mit vielen Marktständen, Bänkelspielern, Gauklern, Burgreitern und Schwertkämpfern eintauchen.