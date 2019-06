Fürstenau. Das passiert nicht alle Tage: Bisher unbekannte Täter haben in der nacht zum Mittwoch gleich drei wertvolle Autos nebst Motorenbblöcken aus einer Garage in Fürstenau gestohlen.

Wie die Polizei mitteilte, brachen die Diebe zunächst in Abwesentheit des Eigentümers in ein Wohnhaus an der Straße Am Bahnhof ein und schauten sich dort nach Wertgegenständen um. Neben Bargeld erbeuteten die Täter dabei auch die Zündschlüssel von drei Autos, die sich in der zum Grundstück gehörenden Garage befanden.

Dort stahlen die Einbrecher ein grauen Porsche Cayenne (BSB-B 99), einen blauen Chrysler Dodge Challenge (BSB-B 666 H), einen braunen GMC Chevrolet Van (OS-JX 437) sowie mehrere Motorenblöcke und Getriebe mit. Hinweise zu den Tätern, Telefon: 0541 327 3203.