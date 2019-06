Hollenstede. Die Schützen aus Hollenstede feierten in diesem Jahr ein Jubiläumsschützenfest. Zum 50. Mal ermittelte der Verein den Kinderkönig. Zahlreiche ehemalige Kinderkönigspaare und ihre Gefolge kamen zum Fest und feierten mit. Ein Gruppenfoto durfte selbstredend nicht fehlen.

Anlässlich des Jubiläums stand der Wettbewerb um die Kinderkönigswürde im Mittelpunkt. Neue Majestätin ist in diesem Jahr Leni Schulting, die Fin Diersen zum Prinzgemahl wählte. Die Ehrenpaare sind Jule Middendorf mit Michel Geers sowie Anna Hümmeler mit Philipp Geers.



Zur Feier des 50. Kinderkönigs hatte der Schützenverein alle vergangenen 49 Kinderkönigspaare eingeladen. Diese Einladung nahmen sehr viele Ex-Majestäten gerne an. Gemeinsam mit den Majestäten des Jahres 2019 feierten sie und ermittelten zudem den Jubiläumskönig der Ex-Kindermajestäten. Den Titel sicherte sich Maike Hopster.

Die Idee, einen Kinderkönig zu ermitteln, entstand 1959 vor dem Hintergrund fehlenden Schützennachwuchses. Seinerzeit waren die jüngsten Vereinsmitglieder 25 Jahre alt. In einer Generalversammlung beschlossen die Schützen deshalb, ein Kinderkönigsschießen einzuführen und das Beitragswesen anzupassen. Erster Kinderkönig wurde Hubert Schumacher, der sich Christa Becktepe zur Königin erwählte. Vor 25 Jahren errang Heiko Middendorf die Kinderkönigswürde. Zur Mitregentin erwählte er seinerzeit Miriam Hoppe (jetzt Pohl).



Premiere für die Shantychor Andervenne

Die Königswürde bei den Erwachsenen errang in diesem Jahr Simon Reinermann, der Nele Haarannen zur Mitregentin wählte. Adjutanten sind Mathias May mit Lorena Hein und Jannik Brinkschröder mit Pauline Geers. In ihr Amt führt sie Präsident Christoph Sander ein. Die weiteren Majestäten im 50. Jahr des Kinderkönigsschießens sind Lotta Haarannen als Jugendkönigin und Martin Menke als Kalberkönig.

Musikalisch gab es ebenfalls eine Besonderheit. Der Shantychor Andervenne gab ein Konzert.