Fürstenau. Lange Zeit ist der evangelisch-lutherische Kirchenkreis Bramsche im Altkreis Bersenbrück von Vakanzen bei den Pastorenstellen verschont geblieben. Und wenn, waren sie nur kurzfristig. Das hat sich inzwischen grundlegend verändert. Die Gründe dafür sind vielschichtig. Doch eines ist klar: Die Arbeit in den Kirchengemeinden wird sich künftig ändern müssen.

„Im Moment erwischt es uns richtig“, erklärte Superintendent Hans Hentschel in einem Gespräch in Fürstenau, an dem auch seine Stellvertreterin Anke Kusche teilnahm. So ist die Pastorenstelle in Badbergen nach der Verabschiedung von Werner Guhl-Krafft Anfang 2018 unbesetzt. Seither überbrückt Pastor Jürgen Kuhlmann aus Bersenbrück die Vakanz. Unterstützt wird er bei Bedarf von Pastor Friedrich Hülsmann aus Quakenbrück. Pastoral sei Badbergen damit nicht unterversorgt, betont Hans Hentschel. Gleichwohl räumt er ein, dass die Besetzung der Stelle sich schwierig gestaltet, obwohl die Gemeinde von der Infrastruktur her eine attraktive Kirchengemeinde sei. Gleichwie: Im Februar 2020 soll die Stelle wiederbesetzt werden, und zwar mit einem Pastor im Probedienst. Zudem ist geplant, das Pfarrhaus von Grund auf zu sanieren. Die Arbeiten sollen nach Möglichkeit bis Ende 2021/Anfang 2022 abgeschlossen sein.

Pastorenehepaar hört 2020 auf

In Gehrde bahnt sich ebenfalls eine Vakanz an. Im September wird Pastorin Stefanie Lohmann nach fünf Jahren die Gemeinde verlassen – unter anderem wegen der Reduzierung der Dreiviertelstelle auf eine halbe Stelle. Das ist wegen der gesunkenenen Mitgliederzahlen notwendig geworden.

In Nortrup wiederum wird Pastorenehepaar Schreinecke-von Clausewitz im Mai 2020 in den Ruhestand gehen. Die Nachfolge ist noch nicht geregelt.

Weiterhin ist derzeit in St. Martin in Bramsche die Pastorenstelle wegen einer Erkrankung von Stephanie Seger nicht besetzt. Sie wird vermutlich bis Ende des Jahres ausfallen. Auf Vorschlag des Superintendenten wird deshalb die Landessuperintendentin eine Vertretung beauftragen. Bis zum 15. Juli hält Hans Hentschel entgegen seinen ursprünglichen Plänen noch die Stellung. Dann wird auch er gehen, und zwar in Richtung England.

Mit dem Ehemann nach Tübingen

In Achmer wiederum wird Stefanie Wöhrle am 29. Juni Abschied nehmen. Sie geht mit ihrem Mann nach Tübingen, der dort einen Ruf als Professor erhalten hat. Die Vakanzvertretung übernimmt Pastor Arndt-Bernhard Müller.

Anke Kusche und Hans Hentschel gehen davon aus, dass längst nicht alle Stellen ohnes Weiteres wiederbesetzt werden können. Das liegt grundsätzlich daran, dass es an Theolgiestudenten fehlt, die bereit sind, später in den Pfarrdienst zu gehen. 2018 haben sich 40 Personen in der Landeskirche Hannovers dafür interessiert. Die Zahl der Studiernenden lag aber bei 280, wie Anke Kusche erläuterte.

Hannover und Göttingen beliebter

Darüber hinaus zieht es den Nachwuchs eher nach Hannover oder Göttingen. Ein weiterer Faktor, der die künftige Arbeit in den Kirchengemeinden beeinflussen wird: Die Landeskirche rechnet bis 2060 mit einer Halbierung der Mitgliederzahlen dann auf unter zwei Millionen. All das erfordert nach Ansicht von Anke Kusche und Hans Hentschel neue Formen der Zusammenarbeit – auch unter den Kirchengemeinden. Sicher müsse darüber nachgedacht werden, ob nicht mehrere Gemeinden gemeinsam den Konfirmandenunterricht organisieren. Auch seien weitere verbundene Pfarrämter – so wie in Bippen, Berge und Menslage – denkbar.

Gleichwohl werde die evangelisch-lutherische Kirche weiterhin ein bedeutender gesellschaftlicher Faktor bleiben, so Anke Kusche und Hans Hentschel.