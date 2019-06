Fürstenau. In Fürstenau, Große Straße 28, hat Emrah Krasniqi nach umfangreichen Renovierungs- und Umbauarbeiten am Pfingstmontag seine Food Lounge Istanbul eröffnet. Er freut sich auf viele Gäste.

Zum Team gehören Fajim Mashollaj, Edison Krasniqi, Mras Ezdi, sein Papa Florim Krasniqi sowie Najm Barkal. Die Food Lounge, die nach Aussage von Emrah Krasniqi ein "Ort zum Wohlfühlen sein soll, wird an allen Tagen der Woche ab 10.30 Uhr öffnen. Von montags bis donnerstags und an den Feiertagen wird um 23 Uhr, am Freitag und Samstag um Mitternacht geschlossen.

Eine Flasche Cola gratis

Der Lieferservice ist immer von 17 bis 22 Uhr, an Freitagen und Samstagen bis 23 Uhr unterwegs. In Fürstenau wird ab zehn Euro kostenfrei, in die Peripherie ab 15 beziehungsweise ab 20 Euro Bestellwert gegen einen Fahrtkostenbeitrag von zwei bis drei Euro ausgeliefert. Ab 25 Euro Bestellwert gibt es eine Flasche Cola gratis. Bestellungen werden unter Telefon Fürstenau 05901 9613333 entgegengenommen.

Vom Rollo bis zum Salat

Das Restaurant, in dem früher Claudias Schatzukiste untergebracht war, bietet unter anderem eine Auswahl an Pizzen sowie Calzone, Fleisch vom Drehspieß, Schnitzelgerichte, überbackene Gerichte, Rollos, Baguette sowie Salate mit den entsprechenden Beilagen und Dips an.