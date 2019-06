Fürstenau. Am Pfingstmontag traten die ersten Gäste aus Hildesheim ihre freiwillige Aufenthalt im historischen Amtsgefängnis Fürstenau an. Empfangen wurden sie von Ralf Heitkamp und Werner Pries, dem „Leiter und Generaldirektor“ des Gefängnishotels, der ihnen eine quergestreifte Kluft aushändigte und als Teil des Resozialisierungsprogramms hochprozentige Getränke mit so klangvollen Namen wie „Der Vollstrecker“ oder „Zellentrost“ kredenzte.

Die sieben „Delinquenten“ Ralf Hartmann, Reiner Wilke, Ulrich Schwede, Martin Gronde, Peter Kaml, Frank Müller und Martin Schenkbier verbindet eine gemeinsame Leidenschaft, nämlich die Liebe zur „Schwalbe“, ein Kleinkraftrad, das von der Firma Simson in der ehemaligen DDR hergestellt wurde. Die „Schwalbe“ war das erste Modell der damals neuen Vogelserie von Simson. „Alle Fahrzeuge haben wir in Gemeinschaftsarbeit eigenhändig zusammengebaut“, berichten sie stolz. Prächtig waren die „Schwalben“ anzusehen, wie sie vor dem historischen Gefängnis aufgereiht standen.

Tour durch Niedersachsen

Jedes Jahr unternehmen die Männer aus Hildesheim eine einwöchige Tour mit ihren Oldtimern. In den ersten Jahren führten die Ausfahrten meist in die neuen Bundesländer. In diesem Jahr arbeitete Ralf Hartmann auf Vorschlag der Gruppe eine Reise durch Niedersachsen mit dem Titel „Varusschlacht, die Hanse, der Dreißigjährige Krieg und Schweden in Stade“ aus. Auf sechs DINA 4-Seiten ging er ausführlich auf die historischen Fakten und Hintergründe ein und plante die jeweiligen Aktivitäten der Gruppen in Osnabrück, Kalkriese, Fürstenau, Papenburg, Jever, Bremerhaven, Stade, Lauenburg und Gesthacht. Bei einer angenehmen Reisegeschwindigkeit von 65 km/h genossen die Mopedfahrer bei Frühlingswetter die Schönheit Niedersachsen.

Unterwegs mit Bendine Ziepelding

In Fürstenau angekommen, brachten sie nach dem Zellenbezug im Gefängnishotel zunächst ihre „Schwalben“ sicher in einem Gebäude an der Großen Straße unter. Dann begleitete Gästeführerin Bendine Ziepelding die Freigänger durch die Stadt. Vom Marktplatz aus führte sie die Männer über die Schwedenstraße mit den hübschen Ackerbürgerhäusern zur Schlossinsel, wo sie ihnen Wissenswertes über die Entstehungsgeschichte Fürstenaus näherbrachte und natürlich auch einige Anekdoten über das Leben in alter Zeit preisgab. Den Abend beschlossen die „Inhaftierten“ im Hotel Am Markt, bevor sie sich in ihre Zellen begaben. Ein Besuch im Fürsten Forest und eine Verkostung in der Destille „Hubert Sandhaus“ komplettierten den Aufenthalt.