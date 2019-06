Eine Nacht in der Welt der Musicals in Bippen CC-Editor öffnen

Die Nonnen aus Sister Act begeisterten das Publikum. Foto: Siegfried Wistuba

Bippen. In die Welt der Musicals entführte Tale-Act-Entertainment aus Osnabrück mit der Produktion „The Night of Musicals“ die Zuschauer in Bippen. Der Heimalverein Bippen mit seinem Vorsitzenden und „Konzertorganisator“ Kurt Freye hatte den Abend organisiert.