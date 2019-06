Grafeld. Der Klimaschutzpreis, ein gemeinsamer, mit 500 Euro dotierter Preis der Gemeinde Berge und der Innogy, geht an den Sportverein Grafeld. Bürgermeister Volker Brandt und Kommunalbetreuer Thomas Jablonski überreichten den Preis für das Engagement des Sportvereins im Bereich Klima- und Naturschutz.

Der Sportverein Grafeld engagiert sich aktiv für Nachhaltigkeit. Er kümmert sich um die Grünflächen an der Sportanlage. In diesem Jahr gestalteten die Sportler zudem den Erdwall am Sportplatz naturnah mit heimischen Gehölzen und Hecken. Für dieses besondere Umweltengagement wurde der SV Grafeld mit dem Innogy Klimaschutzpreis ausgezeichnet. Kriterinen des Preises sind Wirksamkeit für den Umweltschutz, Kreativität, Innovationsgrad, Vorbildwirkung/Nachhaltigkeit und persönlicher Einsatz. „Jede Initiative für den Umweltschutz verdient unsere Hochachtung und Wertschätzung. Gerade das Umweltschutzengagement geschieht oft im Verborgenen. Umso wichtiger ist uns diese Möglichkeit der Auszeichnung", sagte Jablonski.



Der Klimaschutzpreis der Innogy wird jährlich für Leistungen verliehen, die in besonderem Maße zur Erhaltung natürlicher oder zur Verbesserung ungünstiger Umweltbedingungen beitragen. Die Städte und Gemeinden sind aufgerufen, besondere Projekte zur Prämierung vorzuschlagen. Über die Vergabe entscheidet eine Jury.