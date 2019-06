Fürstenau. Eine ungezwungene Gesprächsatmosphäre und frische Anregungen für die regionale Wirtschaft bieten die Samtgemeinden Artland, Bersenbrück, Fürstenau und Neuenkirchen mit dem Nordkreis-Unternehmenstag am 5. September 2019. Dieses Jahr kommt es dabei zu einem kleinen Jubiläum, der zehnten Auflage.

Für diesen Anlass bietet die Richter Möbelwerkstätten GmbH in Fürstenau einen angemessenen Ort. Hier kennt man sich aus mit Jubiläen, besteht das Familienunternehmen doch schon seit 1976.

Wenn sich am 5. September 2019 abends die Werkstatt-Tore wieder öffnen, stehen die Zuschnittanlagen und Bearbeitungszentren, Schleifer und Lackiermaschinen still. Ein Mangel an Aufträgen wird aber nicht der Grund dafür sein. Die modernen Hallen sind mit intelligenter Produktionstechnik ausgestattet. Hier werde vieles produziert, heißt es in der Ankündigung, nur kein Standard. Mit einer weitreichenden Produktpallette vom Objekt-, Laden- und Messebau, über Einrichtungen und eigene Trennwandsysteme bis hin zum Yachtinnenausbau liefert Richter alles speziell nach Kundenwunsch gefertigt ins In- und Ausland. Und der Erfolg der hohen Ansprüche zeige sich in vollen Auftragsbüchern, heißt es weiter.

Bevor der Unternehmenstag mit dem eigentlichen Programm und einem Vortrag von TV-Jobcoach Carolin Goßen startet, können sich Interessierte die Möbelwerkstätten bei einer Führung zeigen lassen.

Zur Sache Nordkreis Unternehmenstag Seit 2010 laden die vier Nordkreis-Samtgemeinden jedes Jahr alle Unternehmer und Vertreter aus Wirtschaft und Politik zu der zentralen Vernetzungsveranstaltung ein. Ganz im Sinne der Zielgruppe findet das Treffen immer in einem Betrieb statt. Auf dem Programm steht ein Vortrag im Mittelpunkt. Dieses Jahr wird die als TV-Jobcoach bekannte Beraterin und Vortragsrednerin Carolin Goßen referieren. Ihr persönlicher Leitsatz lautet: „Begeistern kann, wer begeistert ist“. Vorab gibt es die Möglichkeit, an Führungen durch verschiedene Unternehmen teilzunehmen. Im aktuellen ILEK-Themenjahr 2019 wird zudem eine „Wanderung zum Unternehmenstag“ angeboten. Weitere Informationen zum Unternehmenstag auf www.ilek-nol.de.





Reinhard und Friedhelm Richter freuen sich, alte und neue Gesichter zu begrüßen. Mit vielen Betrieben aus der Region sind sie verbunden und selbst schon immer auf dem Unternehmenstag vertreten. „Diese offenen Treffen sind für uns eine gute Gelegenheit für den Austausch mit alten Bekannten und auch um neue Kontakte zu knüpfen. Das kommt im Arbeitsalltag schlichtweg zu kurz“, freut sich Friedhelm Richter auf das diesjährige Treffen im eigenen Hause. „Gerne stellen wir unsere Hallen zur Verfügung, auch wenn wir dafür räumen und Platz schaffen müssen“, betont Reinhard Richter. Extra aufräumen muss aber sicher niemand, hat hier doch offensichtlich alles seine beste Ordnung. Was umso mehr erstaunt, fallen doch bekanntlich Späne, wo gehobelt wird.