Urkunde überreicht: Samtgemeindebürgermeister Benno Trütken (Mitte) mit Johannes Bartelt, Andreas Henemannm, Helmut Tolsdorf, Laurenz Brackmann und Martina Jandeck. Foto: Jürgen Ackmann

Fürstenau. Die Samtgemeinde Fürstenau hat mit 224,7 Prozent den höchsten Anteil bei den erneuerbaren Energien im Osnabrücker Land. In der Kommune wird also deutlich mehr Energie aus Windkraft und Co. produziert als verbraucht. Zum Vergleich: In Belm liegt der Anteil bei 4,1 Prozent.