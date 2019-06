Bippen. Ein gelungenes Frühlingsfest zum 25-jährigen Bestehen der evangelischen Kindertagesstätte Bippen haben Eltern, Großeltern und Kinder auf dem Gelände in Bippen an Pastors Kamp gefeiert.

Der Festgottesdienst unter dem Thema „Bunt ist unser Leben“ wurde von den Kita-Kindern und Pastor Jürgen Loharens gestaltet. Anschließend vergnügten sich Groß und Klein in und an der Kindertagesstätte. Auf dem Spielplatz und in den Räumen der Kindertagesstätte bot das Team zahlreiche Mitmachangebote an. Dazu gehörten Arbeiten mit Ton, Farbschleuderbilder, Riesenseifenblasen, Puzzle gestalten, Gewinnspiele und Erzähltheater. Zur Erinnerung an den Tag gab es zudem die Möglichkeit, ein Porträtfoto machen zu lassen.

Tatkräftige Unterstützung bekam das Kita-Team durch die Elternschaft und den Förderverein der Kita. Sie organisierten ein buntes Kuchenbuffet. An ihrem Infostand berichteten sie über die Arbeit des Fördervereins. Bei sonnigem Frühlingswetter genoss eine große Anzahl an Gästen den bunten Nachmittag.