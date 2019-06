Mehrere Interessenten für das Restaurant Torhaus in Fürstenau CC-Editor öffnen

Derzeit nicht in Betrieb – das Restaurant Torhaus auf der Schlossinsel. Foto: Jürgen Schwietert

Fürstenau. Die Lage ist top, das gastronomische Potenzial hoch. Und doch: Das Restaurant Torhaus auf der Schlossinsel steht derzeit leer. Der bisherige Pächter Franz Nintemann hat Insolvenz angemeldet – nicht wegen des Torhauses, sondern wegen seines vorherigen Engagements im Hotel am Markt an der Großen Straße in Fürstenau.