Fürstenau. Auf der Bühne vor der Gaststätte Uffz im Freizeit- und Ferienpark Fürsten Forest sorgten jetzt mehrere Live-Bands und DJs für einen kurzweiligen Konzerttag.

„Zusammen mit dem Publikum improvisieren, wie es gerade kommt“ – Sebastian Hegener, der stimmgewaltige Allrounder aus Höxter, brachte die ausgelassene Stimmung beim Konzert „Forest Live“ auf den Punkt. Bereits zum dritten Mal war er auf der Bühne beim „Uffz“, der Gaststätte vor den Toren des Freizeit- und Ferienparks Fürstenau, zu Gast. Wie vielseitig sein Repertoire war, zeigte er auch bei seinen Zugaben, bei denen sich seine Zuhörer Lieder wünschen konnten. So erklangen neben Liedern von Helene Fischer auch mal das Lied der "Gummibärenbande" auf der Bühne. "Ich bin einfach gerne in der Ecke hier", lautete seine Sympathiebekundung an die Fürstenauer.

Neben Sebastian Hegener brachten auch die Bands Sweet Nothings und die niederländische Rayband das Publikum in Stimmung. Talentiert sorgte neben den Live-Musikern zudem das Team um Alwin Altmann von „DJ 5 Events“ für die passende Musik vor und nach den Auftritten.





„Absolut zufrieden“ zeigte sich auch Sascha Pamann, der das Konzert technisch begleitete. Die Stimmung zwischen den Musikern und dem Publikum passe einfach, so der Tontechniker und Medienproduzent aus Bochum.

Das sahen die Gäste auch so. „Absolut klasse, was die hier auf die Beine stellen, dass sollten wir alle wertschätzen“, sagte sich beispielsweise Achim Blome aus Fürstenau, der dem Konzert zusammen mit seinen Freunden einen Besuch abstattete. "Die Gäste sind zufrieden und die Bands haben Spaß", betonte schließlich Veranstalterin Ellen Mol.