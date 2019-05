Hollenstede. Frank Brüggemann und Matthias West vom Hollensteder Scheunenfestclubs haben sich auf den Weg zum Kinderhospiz Osnabrück gemacht. Im Gepäck hatten sie einen Scheck über 1500 Euro, den Ulrike Grottendieck für das Hospiz hocherfreut entgegennahm.

Der Ambulante Kinderhospizdienst Osnabrück begleitet Familien, in denen ein Kind, ein Jugendlicher oder ein junger Erwachsener lebensverkürzend erkrankt ist. Speziell für diese Aufgabe qualifizierte Ehrenamtliche schenken den Familien Zeit, um so zu deren Entlastung beizutragen. Auf Wunsch können die erkrankten Kinder, Geschwister oder auch die Eltern selbst begleitet werden. Für die Familien entstehen keine Kosten. Aktuell werden mehr als zwanzig Familien in Osnabrück und im Umkreis von etwa 30 Kilometern begleitet.

Die Spenden ermöglichen der Einrichtung, den Familien Angebote zu machen, die ihre Lebensqualität verbessern können, wie zum Beispiel Familienfrühstück, Musiktherapie, Aromatherapie, Besuchshundeprojekt, oder die Anschaffung einer Nestschaukel für das Wohnzimmer. Im Aufbau befindet sich zur Zeit eine Geschwistergruppe. „Kern unserer Arbeit ist jedoch immer die Begleitung der Familien vor Ort oder in den Pflegeheimen, wenn die Kinder dort leben“, so Ulrike Grottendieck.

Der Scheunenfestclub veranstaltet seit Jahrzehnten die inzwischen schon zur Tradition gewordene Scheunenfete am Tag vor Himmelfahrt. Die Einnahmen werden vollständig caritativen Einrichtungen gespendet. Am kommenden Mittwoch heißt es wieder „Feiern für den guten Zweck“, denn dann findet die Scheunenfete mit dem DJ-Team Royal Clubbers auf dem Hof Geers statt. Die Veranstalter hoffen auf eine gute Beteiligung.