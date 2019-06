Berge. Eine gekonnte Aufführung ihres Jugendmusicals "Der vertrauende Sohn" boten jetzt die Schauspieler und Musiker der evangelischen St.-Thomas-Kirchengemeinde aus Bohmte bei ihrem Auftritt in Berge.

Aufgewachsen im Lande Solidaria zog es Sohn Adam in jungen Jahren in das Land Optima. Medien und fragwürdige Ratschläge seiner Mitmenschen veranlassten ihn, getreu dem Motto "Schneller, höher, weiter!" sich nur noch mit seiner Selbstoptimierung zu beschäftigen. Sein Profil in den sozialen Medien wurde zum wichtigsten Tagesinhalt. So begann das Stück, dass nicht nur die älteren Zuschauer zum Nachdenken anregte.





Bernd Diekherbers vom Kirchenvorstand der Evangelischen Kirchengemeinde Berge begrüßte die rund 60 Gäste im Saal Schohaus. Als sie gehört habe, dass das Ensemble aus Bohmte noch einen Termin im Kalender frei hatte, habe sie kurzerhand den Kontakt zur befreundeten Kirchengemeinde nach Berge hergestellt und schon sei der Auftritt der Künstler sichere Sache gewesen, freute sich Ulrike Müller, die Kirchenvorsteherin der Nachbarkirchengemeinde aus Menslage.



Optimierungsdenken in der digitalen Welt

Aktueller konnte das Stück aus der Feder von Pastor Hartmut Weinbrenner nicht sein, der das „Gleichnis vom verlorenen Sohn“ aus dem Lukasevangelium in das 21. Jahrhundert projizierte. Gekonnt setzten die Schauspieler um Thomas Bernardy als Sohn Adam den Stress in Szene, den junge Menschen mit dem heutigen Optimierungsdenken haben können. Seinen Vater und seinen Bruder verließ Adam dafür, sich auf ein angeblich unglaublich schönes Leben in der digitalen Welt einzulassen.

Das Ensemble um Thomas Bernardy, Lisa Diakonov, David Grützmacher, Ann-Marie Köppe, Leonie Kröger, Alina Moor, Jule Schubert, Pia Splete und Lara Trentmann verstanden es, die Botschaft des Stücks gekonnt rüber zu bringen. Die St.-Thomas-Big-Band unter der Leitung von Zilli Hünniger sorgte dabei für die professionelle musikalische Begleitung, galt es doch, eine Reihe von weltweit bekannten Stücken der britischen Beat- und Rockband The Beatles thematisch passend in dem Stück zu platzieren.





Auftritte beim Deutschen Kirchentag

Berge war neben der Premiere in Bohmte und Aufführungen in Quakenbrück und Dielingen der vierte Auftritt der Künstlergruppe. Als nächstes stehen für die Schauspieler und Sänger zwei Aufführungen im Rahmen des Deutschen Evangelischen Kirchentags in Dortmund auf dem Programm. Dort reihe sich das Musical dann in das Thema des Kirchentages "Was für ein Vertrauen" ein, so Hartmut Weinbrenner. Besonders bedankte sich Initiator Weinbrenner bei der Klosterkammer Hannover, dem Kirchenkreis Bramsche, dem Landkreis Osnabrück und dem Sprengel Osnabrück der evangelischen Landeskirche Hannover für die Unterstützung des Projektes, bei dem Lars Linnhoff Regie führte. Um die Technik bei den Auftritten kümmerten sich Klaus Poniewaz und Kurt Büttner.





Ende gut - alles Gut: "Ich habe es nicht verdient, dass du so gut zu mir best" sagte Adam zu Schluss des Stückes, als er zu seinem liebenden Vater zurückkehrte, nachdem er an den Erwartungen seiner Trainer im Sachen Bodybuilding, Frisur und Kleidung gescheitert war. "Wenn du das verstanden hast, bist du würdig, mein Sohn zu sein" sagte schließlich David Grützmacher in der Rolle des Vaters. Zwei Zugaben forderten sich die Zuschauer ein. Zudem begeisterten Ann-Marie Köppe und Alina Moor mit ihrem Sologesang.