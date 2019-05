Berge. Es passte alles: das Wetter, das Angebot von mehr als 50 Ständen, die Publikumsresonanz. Mithin konnte sich die Berger Werbegemeinschaft über einen gelungenen Trödelmarkt entlang der Hauptstraße freuen, an dem sich auch viele Berger Vereine beteiligten.

Bereits kurz nach der Eröffnung sprachen Oliver Kruse, Ulrich Zinn und Heiner Rocho von der Werbegemeinschaft von einer gelungenen Veranstaltung. Auch die Händler sowie die Vereine waren durchweg zufrieden. Unter anderen bot der Zucht-,Reit- und Fahrverein Berge ein Ponyreiten an. Er nutzte zugleich die Gelegenheit für die Voltigierabteilung zu werben. Die möchte gerne eine weitere Gruppe einrichten und sucht deshalb Nachwuchs.

Werbung für das Jubiläum

Mit von der Partie war auch die Freiwillige Feuerwehr aus Berge. Sie bot Eintrittskarten für die große Jubiläumsparty zum 125-jährigen Bestehen an. Die Party steigt im Zelt am Feuerwehrhaus am 15. Juni. Am Stand der katholischen öffentlichen Bücherei wiederum nutzen viele Gäste ein besonderes Kaufangebot.„Pro Kilo Buch ein Euro“, bot Bibliothekarin Andrea Webering nicht genutzte oder aussortierte Bücher an. Für die Kinder gab es zudem eine Abenteuer-Bücherschnitzeljagd. An mehreren Stationen im Ort mussten sie Rätsel lösen.

Fast Kirmesstimmung

Auch sonst kamen die Jungen und Mädchen auf ihre Kosten - ob bei den Fahrgeschäften, bei den Schminkaktionen oder an den Ständen mit Süßigkeiten. So kam regelrecht Kirmesstimmung auf,

Neben den Geschäften war auch das Museum Meyer-Haus geöffnet. Hier zeigte der Heimatverein die neue Sonderausstellung zur Geschichte des Hauses. Dort gab es neben den Artikeln des Museumshops auch Waffeln von der katholische Jugend.