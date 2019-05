Berge. Mit einem Festakt und der Eröffnung einer Sonderausstellung feierte das Museum Meyer-Haus in Berge sein zehnjähriges Bestehen. Schwerpunkt des Museums ist die Hollandgängerei in Verbindung mit der Lebensgeschichte des Unternehmers Gerhard Lucas Meyer sowie die Berger Geschichte mit dem Heuerlingswesen.

Zur Jubiläumsfeier hieß Renate Simper, Museumsbeauftragte des Heimatvereins Berge, zahlreiche Gäste in den Räumen des Museums willkommen – unter anderen auch vom niederländischen Partnermuseum in Slagharen. „Ich freue mich, dass sie mit uns das zehnjährige Bestehen feiern“, betonte sie. Ein Dank ging an Burkhard Fromme, Leiter des Kulturbüro des Landkreises Osnabrück, der die Arbeit in Berge unterstütze und fördere. Ebenfalls willkommen hieß sie Felix Meyer, ein Enkel von Anna Margret Janovicz, die vor zehn Jahren entscheidet zum Zustandekommen des Museumsprojektes beigetragen hatte. Schließlich ging ein Dank an die Mitarbeiter des Museums sowie die Nachbarn, die einen Kranz gebunden hatten.

Besonderer Blick auf Angebote für Kinder

Die Arbeit im Museum, das inzwischen 13 904 Personen besucht worden ist, stellte Renate Simper ebenfalls vor. „Wir achteten besonders auf Angebote für Kinder und Jugendliche, damit sie das Museum als einen Ort der Überraschungen und der Gelegenheit zu eigenen Aktivitäten kennenlernen“, betonte sie. Neben den pädagogisch aufbereiteten Führungen lernten unter anderem Grundschüler die Lebensverhältnisse der Heuerlinge kennen, während ältere Jugendliche bei einem Gang durch den Ort Spuren der nationalsozialistischen Zeit nachgehen könnten. Weitere Aktivitäten seien die Teilnahme am Kinderunitag in Berge und die Aktion „Wir warten aufs Christkind“. Weiterhin ging Renate Simper auf die Vortrags- und Gesprächsabende sowie Ausstellungen ein.

Tragende Säule des kulturellen Lebens

Im Namen der Gemeinde Berge gratulierte Bürgermeister Volker Brandt. „Wir haben engagierte Leute gehabt, die das Projekt Museum umgesetzt haben“, betonte Volker Brandt. Als nächster Gratulant ergriff Landrat Michael Lübbersmann das Wort. Sein Dank galt dem Heimatverein, der dafür sorge, das das Museum mit Leben gefüllt werde. Das Ehrenamt sei die tragende Säule des kulturellen Lebens, betonte er. Weiterhin forderte Michael Lübbersmann dazu auf, die Jugend verstärkt einzubeziehen.

Zu den weiteren Gratulanten gehörte der Vorsitzende des Kreisheimatbund Bersenbrück, Franz Buitmann. Er regte einen Austausch mit dem Museum im Klostern in Bersenbrück im Rahmen von Sonderausstellungen an.

Die Heimat finden

Der Urururenkel des ehemaligen Besitzer dieses Hauses, Felix Meyer, betonte, das sich hier Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft verbinden. „Die Leute sind heutzutage in Bewegung. Um so wichtiger ist es, irgendwo einen Punkt zu haben, an dem man seine Identität findet, an dem man sich zuhause fühlt, seine Heimat findet“, sagte er. Felix Meyer sicherte die weitere Unterstützung durch die Meyer-Stiftung zu.

Sodann eröffnete der Heimatverein im Nebenraum eine Sonderausstellung mit Texten und Erinnerungsstücken zur Museumsentstehung. Anschließend informierte Renate Simper im Heimathaus über den Werdegang des Museums und würdigte dabei das Engagement von Anna Margret Janovicz, Hans-Neithardt Hansch, Udo Hafferkamp, und Christoph Otten.