Fürstenau. Der Förderverein der Benedikt-Grundschule Fürstenau hat seine Generalversammlung abgehalten. Wegen des mangelnden Zuspruchs im vergangenen Jahr wird es diesmal zur Einschulung statt einer Cafeteria ein Low-T-Ball Turnier geben.

Eine Vielfalt von Aufgaben, die die Schulträger in der Regel nicht leisten können, übernehmen die Fördervereine. Dieses wurde erneut auf der Generalversammlung des Fördervereins der Benedikt-Grundschule Fürstenau deutlich. In der Gaststätte Johannemann in Hollenstede trafen sich die Mitglieder, um unter Leitung des Vorsitzender Ulrich Vohwinkel zügig die Tagesordnung abzuarbeiten.

Rückblick: Kassenwartin Sandra Geers informierte über eine sich positiv entwickelnde Kassenlage. Der Verein hat derzeit 81 Mitglieder. Auf die Aktivitäten im Jahr 2018 ging Ulrich Vohwinkel ein. Die Cafeteria zur Einschulung sei leider nicht gut angenommen worden. Die geplante Autorenlesung sei ausgefallen. Auf dem Hof Carsten Geers fanden mit Unterstützung des Fördervereins Schulprojekttage statt, die den Kindern sehr viele neue Eindrücke vermittelt hätten.

Wahlen: Auf eigenen Wunsch schieden Peter Schlangen, Sandra Geers, Ulrich Vohwinkel und Barbara Moormann nach vier Jahren aus dem Vorstand aus. Unter Regie von Schulleiterin Elke Kessler fanden die Wahlen statt. Bestätigt wurden als Vorstandsmitglieder Elke Geers, Guido Richter und Andrea Nöring. Neu in den Vorstand wurden Stefan von der Haar, Natalie Hoffmann, Marianne Hoppe und in Abwesenheit Markus Diekmann gewählt. Die Funktionen werden auf einer noch folgenden konstituierenden Vorstandssitzung vergeben.

Ausblick: Zur Schulanmeldung 2019 wird keine Cafeteria mehr angeboten. Geplant ist ein Low-T-Ball Turnier. Der Wasserspender ist reparaturbedürftig. Er wird mit Unterstützung des Wasserverbands und des Fördervereins wieder instand gesetzt. Im Sommer ist wieder eine Wartung der Wasserspender erforderlich. Die Kosten für eine Neuanschaffung sollen ermittelt werden. Aktuell werden Fahrradhelme gesucht, da die fahrbaren Geräte auf dem Schulhof nicht mehr ohne einen Helm gefahren werden dürfen.