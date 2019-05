Was ist ein "Urbanes Gebiet"?

Den Begriff „Urbanes Gebiet“ gibt es in der deutschen Baunutzungsverordnung erst seit Mai 2017. Ziel ist es, in Städten eine verstärkte „Nutzungsmischung“ von Gewerbe, sozialen sowie kulturellen Einrichtungen und besonders das Wohnen zu ermöglichen. So will der Gesetzgeber den steigenden Bedarf an Wohnraum in Innenstädten gerecht werden.

Die Stadt Fürstenau will sich diese neue Regelung nun für die St. Georgstraße und An den Schanzen zunutze machen. Dabei geht es tatsächlich darum, in der Innenstadt zusätzlichen Wohnraum zu schaffen. Es geht aber auch darum, Gebäudeeigentümern die Möglichkeit zu geben, seit langem leerstehende Geschäfte umzunutzen. Das war aufgrund der bestehenden Regelungen bisher in Fürstenau nicht möglich. Im Erdgeschoss sind derzeit Ladenlokale Pflicht, Wohnen ist nicht machbar. ja