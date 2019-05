Fürstenau. Die IGS Fürstenau soll nun offiziell 65 zusätzliche Parkplätze an der Westseite der Sporthalle bekommen. Das hat der Ausschuss für Planen, Bauen und Umwelt in seiner jüngsten Sitzung einstimmig empfohlen.

Den entsprechenden Bebauungsplan – Sondergebiet IGS genannt –, der vom 7. Januar bis zum 8. Februar 2019 öffentlich ausgelegen hat, soll der Stadtrat nun in seiner Sitzung am 15. Juni 2019 als Satzung beschließen.

Die Fläche westlich der Sporthalle wird bereits jetzt als Parkplatz genutzt. Nun soll das Gelände zusammen mit dem bereits angrenzenden befestigten Parkplatz überplant, neu geordnet und ausgebaut werden werden. Wie Matthias Desmarowitz von der Ingenieurplanung Wallenhorst (IPW) erläuterte, dient das Vorhaben dazu, die derzeit nicht befriedigende Parkplatzsituation an der Schule zu verbessern. Aufgrund der Größe der IGS Fürstenau mit mehr als 1300 Schülern sei die Kapazitätsgrenze erreicht. Deshalb sei es notwendig nun auch offiziell 65 zusätzliche Parkplätze einzurichten. Auf diese Weise solle zudem vermieden werden, dass sich der ruhende Verkehr beispielsweise bei Veranstaltungen in der Sporthalle auf die angrenzenden Wohngebiete verlagere, so Matthias Desmarowitz.

Kein alternativer Standort vorhanden

Im Rahmen der öffentlichen Auslegen vom 7. Januar bis 8. Februar 2019 gab es von den Behörden und Trägern öffentlicher Belange keine nennenswerten Bedenken, lediglich einige Hinweise wie beispielsweise zur Löschwasserversorgung.

Bedenken äußerten hingegen eine Reihe von privaten Einwendern aus der Nachbarschaft. Die hatten bereits bei einer vorherigen Auslegung fehlende Unterlagen moniert, was zur erneuten Auslegung der Pläne im Januar und Februar 2019 führte. Im Rahmen dieser Auslegung warfen die privaten Einwender unter anderem die Frage auf, ob es nicht Alternativstandorte gebe. Die seien im näheren Umfeld der Schule nicht vorhanden, so die Antwort der Samtgemeinde Fürstenau. Auch stand die Frage nach der Sicherstellung der Ruhezeiten im Raum. Hier verwies die Samtgemeinde auf die schalltechnische Beurteilung, in der diese Zeiten nachgewiesen seien. Schließlich ging es um die Frage, ob der zusätzliche Parkplatz überhaupt notwendig sei. Hier erklärte die Samtgemeinde, dass sich das allein durch das „wilde Parken“ derzeit ableiten lassen.