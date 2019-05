Feuerwehr Fürstenau löscht in Brand geratenes Kaminholz CC-Editor öffnen

Mehrerer Gitterkörbe mit Kaminholz wurden aus der Scheune entfernt und gelöscht. Foto: Jürgen Schwietert

Hollenstede. Zweimal gellten am Mittwochabend, 22. Mai 2019, in Fürstenau die Feuerwehrsirenen. Beim ersten Alarm handelte es sich um die Samtgemeindeübung, beim zweiten Alarm war es aber ernst. Die Fürstenauer Feuerwehrleute, gerade wieder einsatzbereit, wurden zu einem Brand auf einem Bauernhof in Hollenstede gerufen.