Fürstenau. Die Bebauungspläne für die Sondergebiete „Windpark Welperort“ sowie „Südlich Hörsten“ in der Stadt Fürstenau werden erneut zur Einsicht für alle interessierten Bürger offengelegt. Eine entsprechende Empfehlung sprach der Ausschuss für Planen, Bauen und Umwelt in seiner jüngsten Sitzung aus.

Eine erneute Offenlegung war notwendig geworden, weil die fünf Windräder in den beiden Gebieten künftig bei etwa gleichbleibenden Standorten eine Gesamthöhe von 228 Meter haben sollen. Das ist teilweise deutlich höher als zuvor angedacht und macht in Teilen eine Neubewertung der Sondergebiete notwendig. Deshalb waren Vertreter der Ingenieurplanung Wallenhorst (IPW) sowie des Landschaftsarchitekturbüros Kortemeier und Brokmann aus Herford vor Ort, um die Pläne vor der Auslegung noch einmal zu erläutern.

Nachdem Matthias Desmarowitz von der IPW jeweils den Stand des bisherigen Verfahrens mitsamt Ergebnissen dargelegt hatte, war das Büro Kortemeier und Brokmann am Zuge. Hier ging es besonders um den Vogelbestand in den beiden Sondergebieten sowie die dafür notwendigen Kompensationsflächen. Wie das Ergebnis der faunistischen Kartierung von 2018 ausweist, sind insgesamt 20 Hektar an Ausgleichsflächen notwendig – unter anderem insgesamt drei Hektar für drei Wachtelbrutpaare. Sie gelten als lärmempfindliche Vögel. Auch für zwei Brutpaare der Waldschnepfe sind Kompensationsflächen notwendig – jeweils fünf Hektar. Und weiter: Im Sondergebiet „Südlich Hörsten“ sind der Mäusebussard sowie ein Kiebitz-Brutpaar von den Windanlagen betroffen.

Lebensraum für Wiesenvögel sichern

Im Zuge des geplanten Baus der insgesamt fünf Windkraftanlagen soll nun im Umfeld der Sondergebiete zum einen eine zehn Hektar große Fläche in einen Lebensraum für Wiesenvögel – eben für Wachtel, Kiebitz, Brachvogel plus Mäusebussard – umgewandelt werden. Es handelt sich um Flächen, die derzeit intensiv als Acker und Wiesen genutzt werden. Hinzu kommen jeweils sechs Hektar an Flächen für die beiden Waldschnepfen-Brutpaare – macht am Ende sogar 22 Hektar an Kompensationsflächen, also zwei Hektar mehr als notwendig, wie Tom Hofmann vom Büro Kortemeier und Brokmann erläuterte.

Gleichwohl reichen diese Flächen auf die Gesamtheit der Vorhaben bezogen nicht aus. So müssen beispielsweise Fragen zur Beeinträchtigung des Landschaftsbildes kompensatorisch berücksichtigt werden. Das Ergebnis: Es sind nicht genug Ausgleichsflächen in der Stadt vorhanden. Deshalb ist mit den Betreibern im Rahmen eines Durchführungsvertrages ein so genanntes „Ersatzgeld“ vereinbart worden. Das wird die Stadt Fürstenau treuhänderisch verwalten und unter anderem in den Gewässerschutz und in Blühstreifen investieren, wie Stadtdirketor Benno Trütken erläuterte.