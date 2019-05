Fürstenau. Die planungsrechtlichen Weichen sind gestellt: Der Ausschuss für Planen, Bauen und Umwelt der Stadt Fürstenau hat einstimmig empfohlen, den Bebauungsplan „Am Gültum“ als Satzung zu beschließen. Damit kann der Verkehr am Kinderzentrum, der Reitanlage sowie an der Grundschule neu geregelt werden.

Bei der abschließenden öffentlichen Auslegung der Pläne hatte es wie bei der frühzeitigen Beteiligung keine wesentlichen Einwände gegeben. Wie berichtet, ist unter anderem geplant, die schmale Straße Am Gültum von der Grundschule bis zum Kinderzentrum so zu verbreitern, dass ein Begegnungsverkehr ohne Probleme möglich ist. Derzeit sind die Seitenränder provisorisch befestigt.

Weiterhin sehen die Pläne vor, das kleine Rondell vor der Grundschule/Ecke Bürgerschützenstraße/Am Gültum – zu entfernen. Dort setzten derzeit viele Eltern oft morgens ihre Kinder ab und verursachen auf diese Weise regelmäßig Verkehrsstaus. Stattdessen soll auf der Straße Am Gültum kurz hinter der Grundschule in Richtung Kinderzentrum ein kleiner Kreisel gebaut werden. Den können die Eltern, aus Richtung Bürgerschützenstraße kommend, umfahren, wieder in Richtung Bürgerschützenstraße zurückfahren, dann auf noch anzulegenden Parkplätzen entlang der Grundschule ihre Kinder absetzen und wieder ausscheren.

Schließlich ist vorgesehen, einen weiteren Parkplatz mit rund 40 Stellplätzen zu schaffen, der auf dem Eckgrundstück Bürgerschützenstraße/Am Gültum seitlich der Grundschule angelegt werden soll. Von dort aus werden Autofahrer zudem direkt zur Dalumer Straße fahren können, ohne vorher auf die Bürgerschützenstraße einbiegen zu müssen. Die Bäume sind bereits gefällt.

Insgesamt wird die Stadt für das Projekt 400.000 Euro investieren.