Schwagstorf. „Vier Räder bewegen den Körper – zwei Räder die Seele“, so lautet das Motto des Schwagstorfer Motorradclubs „Morloks“, der sein 25-jähriges Bestehen feierte.

„Rückblickend auf 25 teilweise verwegene Jahre möchten wir dieses Jubiläum auf unserem Teichgelände angemessen begehen“, hieß es in der Einladung. Die Nachbarn hatten es sich nicht nehmen lassen, die Clubhütte mit einem üppigen Eichenbogen zu schmücken und hievten ein Minimotorrad auf das Dach der Hütte. Die Ehefrauen und Partnerinnen überraschten ihre Biker mit einer nagelneuen Flagge mit dem Vereins-Colour. Zuvor nahmen die Morloks mit Michel Belage ein neues Mitglied in ihren Club auf. Zur sogenannten „Kutteneinweihung“ musste er diverse Aufgaben und Rituale bestehen.

Zur Jubiläumsfeier gratulierte Hermann Winter von der Kolpingsfamilie im Namen aller Schwagstorfer Vereine und Verbände. Auch befreundete Motorradclubs – wie zum Beispiel der MC Merzen und der MSC Fürstenau – überbrachten Glückwünsche und Präsente.

Die Bewirtung der Gäste erfolgte in Kooperation mit der Landjugend, die den Überschuss für die 72-Stunden-Aktion am kommenden Wochenende verwenden kann.

Zu Geschichte: 1994 gründeten 17 begeisterte Moorradfahrer den Motorradclub Morloks. „Der Name entstand in Anlehnung an den Science-Fiction-Film „Die Zeitmaschine“, erinnert sich Johannes Osterhage. Inzwischen besteht der mittlerweile eingetragene Verein aus 29 Mitgliedern, geführt durch den Vorsitzenden Maik Sabelhaus und den Kassierer Stefan Großpietsch. Einmal im Monat treffen sich die Biker an ihrem idyllisch gelegenen Teichgelände, um zum Beispiel Touren oder die Teilnahme an Veranstaltungen zu organisieren.

Viele Touren, Ausfahrten und Besuche bei anderen Clubs haben sie ihm Laufe der Jahre innerhalb Deutschlands unternommen. Noch heute pflegen sie Kontakte zu einem Augsburger Motorradclub. Wichtig ist ihnen dabei die Gemeinschaft und der Zusammenhalt in der Gruppe. „Wir haben Spaß am Biken, Fachsimpeln, und an gemeinsamen Aktionen auch und vor allem mit unseren Familien“, sind sich die Biker einig. Auf den Erwerb eines eigenen Grundstücks mit Clubhütte sind sie stolz. Diese wurde bei einem Brand beschädigt und inzwischen wieder repariert.

Die Morloks sind schon lange eine feste Größe in der Gemeinde und unterstützen die dörflichen Vereine und Veranstaltungen, wie zum Beispiel, die Familienkirmes, das Boßelturnier, die Landjugend, aber auch Kindergarten und Grundschule. So fanden sich auch viele Schwagstorfer Freunde ein, um mit den Morloks ausgelassen zu feiern.